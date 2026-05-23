Potporni zid pao na radnika, nije mu bilo spasa

Radnik (61) preminuo je u subotu nakon što je teško povrijeđen na gradilištu u beogradskom naselju Sopot.

Kako "Telegraf" nezvanično saznaje, radnik je zadobio stravične povrede kad se na njega oko 12 sati obrušio potporni zid, nakon čega je prebačen u lokalni dom zdravlje gdje je ubrzo i preminuo.

Inspekcija je zatvorila gradilište dok će istraga utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće.