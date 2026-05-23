Logo
Large banner

Nestala djevojčica Anastasija Ferizović

Autor:

ATV
23.05.2026 15:43

Komentari:

0
Анастасија Феризовић дјевојчица нестала код Малог Мокрог Луга
Foto: Privatna arhiva

Djevojčica Anastasija Ferizović (12) nestala je sinoć u Beogradu.

Kako saznaje "Blic", nestala djevojčica posljednji put je viđena kod Malog Mokrog Luga, a njen otac jutros je prijavio da se njegovoj kćerki izgubio svaki trag.

Prema informacijama dobijenim od porodice, djevojčica je sinoć izašla iz kuće u Učiteljskom naselju i od tada joj se gubi svaki trag.

полиција хрватска

Region

Brutalan napad na maturante u Zagrebu: Jednom od njih izbijeni zubi

Posljednji put je viđena sinoć između 21 i 22 časa u blizini Malog Mokrog Luga.

U trenutku nestanka na sebi je imala: svijetloplave farmerke (zvoncare), pocijepane na koljenima bijele "džombaste“ patike majicu (boja nije precizirana).

Porodica apeluje da svako ko ima informacije o nestaloj djevojčici odmah obavijesti policiju na broj 192.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nestala djevojčica

Beograd

Nestanak

potraga

Srbija

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јагњад затворена у штали.

Srbija

Srpska jagnjad odletjela u Alžir: Evo koliko su koštale avionske karte za njih

2 h

0
киша невријеме падавине обилне

Srbija

Hitno upozorenje: U ove dijelove nevrijeme stiže još večeras

20 h

0
У бурету пронађено тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

23 h

0
Александар Нешовић Баја и супруга Јелена Марковић

Srbija

Supruga Aleksandra Nešovića Baje objavila dirljivu poruku

1 d

1

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner