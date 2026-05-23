Nestala djevojčica Anastasija Ferizović

Djevojčica Anastasija Ferizović (12) nestala je sinoć u Beogradu.

Kako saznaje "Blic", nestala djevojčica posljednji put je viđena kod Malog Mokrog Luga, a njen otac jutros je prijavio da se njegovoj kćerki izgubio svaki trag.

Prema informacijama dobijenim od porodice, djevojčica je sinoć izašla iz kuće u Učiteljskom naselju i od tada joj se gubi svaki trag.

Region Brutalan napad na maturante u Zagrebu: Jednom od njih izbijeni zubi

Posljednji put je viđena sinoć između 21 i 22 časa u blizini Malog Mokrog Luga.

U trenutku nestanka na sebi je imala: svijetloplave farmerke (zvoncare), pocijepane na koljenima bijele "džombaste“ patike majicu (boja nije precizirana).

Porodica apeluje da svako ko ima informacije o nestaloj djevojčici odmah obavijesti policiju na broj 192.