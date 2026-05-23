Najmanje 27 ljudi povrijeđeno u sudaru tramvaja: Poremećen tramvajski saobraćaj u njemačkom gradu

Najmanje 27 ljudi povrijeđeno je u sudaru dva tramvaja u centru Diseldorfa, saopšteno je iz službe za hitne slučajeve.

Kako su dodali, petoro je zadobilo teške povrede.

Ekipe hitne pomoći brzo su stigle na lice mjesta i zbrinule desetine ljudi.

Medicinsku pomoć dobilo je još 28 osoba, ali nisu povrijeđene. Većina putnika je uspjela sama da napusti oštećena vozila, prenosi Sinhua.

Sudar je poremetio tramvajski saobraćaj širom centra grada.

Za sada nije poznato šta je dovelo do sudara.

(SRNA)