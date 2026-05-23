Čak 8.000 ljudi u koloni: EES sistem napravio pakao na granici

Stotine porodica koje su krenule iz Velike Britanije na produženi praznični vikend ostale su zarobljene u saobraćajnom kolapsu ispred luke Dover u subotu ujutru, usljed uvođenja graničnih kontrola Evropske unije.

Putnici na trajektima koji putuju u Evropu suočili su se sa čekanjem od najmanje sat i po u samoj luci dok čekaju da prođu granične kontrole, saopštila je uprava luke Dover u najnovijem izvještaju.

Međutim, turisti su prijavili da su čekali još dodatna dva sata samo da bi uopšte ušli u luku, dok je na okolnim putevima vladao "potpuni saobraćajni kolaps".

Očekuje se da će subota biti najprometniji dan u luci od početka godine, sa više od 8.000 putnika. Porodice će takođe morati da izdrže neuobičajeno visoke majske temperature dok čekaju da se ukrcaju na trajekte. Očekuje se da će maksimalna temperatura u Doveru u subotu dostići 25 stepeni, a za jugoistok zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm zbog vrućine.

Ovo je prvi praznični period od implementacije novog Sistema ulaska/izlaska (EES) Evropske unije, koji podrazumijeva registrovanje otisaka prstiju i fotografisanje putnika, prenosi "Telegraf".

Kompletan sistem u luci Dover još uvijek nije u potpunosti operativan i dalje se čeka instalacija francuske tehnologije. Zbog toga je francuska granična policija ručno kreirala zapise o putnicima na istočnim dokovima.

Međutim, oko 9:30 ujutru, pasoška kontrola je donijela odluku da suspenduje Evropski sistem ulaska/izlaska i vrati se na analogno lupanje pečata u pasoše, u pokušaju da se ublaže gužve koje su se stvorile širom grada.

Dag Banister, izvršni direktor luke Dover, izjavio je za "Independent" da su ove mjere ublažavanja primijenjene "jer je zagušenje kroz grad bilo previše ozbiljno".

Rozamund Hol, koja je putovala u Francusku sa svojim partnerom Polom i četvorogodišnjim sinom, razgovarala je za "Independent" u subotu ujutru oko 8:30 i rekla da već duže od dva sata pokušavaju da uđu u luku.

"Svi putevi koji vode u Dover su u potpunom kolapsu", rekla je ona.

"Čini se da kontrola saobraćaja nema kontrolu nad onim što se dešava i veoma je teško dobiti informacije o tome koliko traje procedura", dodala je.

"Putujem u konvoju sa roditeljima za Francusku i oni su ispred nas. Rekli su da je, kada su ušli u samu zonu luke, tamo takođe bilo nevjerovatno sporo. Ulazite u novi zastoj. Ušli su u zonu luke oko 6:50 ujutru i tek su sada prošli pasošku kontrolu, što je skoro sat i 45 minuta, a to ne računa ogromnu gužvu da se uopšte stigne dotle".

Rekla je da je njen automobil i dalje udaljen oko milju od ulaza u luku, ali da "putevi izgledaju kao parking, sve stoji, potpuni je kolaps”.

Gospođa Hol, koja piše o vinima za "Independent", opisala je situaciju riječima:

"Saobraćaj je izuzetno gust iz pravca auto-puta M20, a potpuni kolaps je na spuštanju sa prilaza A2, što su dva glavna puta koja vode u zonu luke. Ljudi koji dolaze kroz sam Dover i pokušavaju da se uključe, vraćaju se nazad na glavne magistralne puteve. Putujemo trajektima kompanije P end O i trebalo je da isplovimo u 9 ujutru. Rekli su nam da ne dolazimo ranije od dva sata prije zatvaranja čekiranja, što bi za moj trajekt u 9 sati bilo u 6 ujutru. Pratili smo ta uputstva i ciljali da stignemo oko 6:20 ujutru. Smiješno je što je ovako, a situacija se neće nimalo poboljšati kada dođe ljeto".

Sajmon Kalder, urednik turističke rubrike u "Independentu" koji se nalazi u Doveru, rekao je:

"Nažalost, ako ste jedan od 8.000 pputnika koje jutros i tokom ostatka dana kreću u inostranstvo, idući trajektom za Kale ili Dankerk, predstoji vam čekanje. Gledam preko puta i automobili čekaju duž cijelog puta A20 koji vodi u Dover. Ispred sebe vidim oko hiljadu automobila koji su ovdje još od zore. Uobičajeno bi se nadali da mogu da obrade oko 800 automobila po satu, ali ja ne vidim ni približno toliki intenzitet".