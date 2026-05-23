Razvela se dan nakon vjenčanja zbog šale mladoženje

Ono što je trebalo da bude najsrećniji dan u njenom životu pretvorilo se u potpuni haos već nekoliko minuta nakon sječenja svadbene torte.

Jedna anonimna mlada podijelila je svoju priču na internetu i otkrila da je samo dan nakon vjenčanja zatražila razvod, jer njen suprug nije ispoštovao jedinu granicu koju mu je unaprijed jasno postavila.

Ekonomija Loša prognoza: Šta će biti s gorivom ako se sukob u Iranu sutra završi

Njena ispovijest izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ostali šokirani detaljima događaja koji je uslijedio pred svim gostima.

Sve je krenulo od jednog pravila koje nije željela da prekrši

Mlada je objasnila da nikada nije bila opsjednuta vjenčanjem, ali da je pristala na ceremoniju nakon vjeridbe 2020. godine. Kako kaže, oboje su ravnopravno učestvovali u organizaciji i pravili kompromise oko detalja koji su im bili važni.

Ipak, postojala je jedna stvar preko koje nije željela da pređe.

Ekonomija Hrana, prevoz i visoka satnica, ali ovaj posao u BiH niko ne želi

"Moje jedino pravilo bilo je da mi ne gura tortu u lice tokom proslave", napisala je u ispovijesti za kolumnu "Dir Prudens“ portala "Slejt".

Mladoženja unaprijed isplanirao incident

Iako je znao koliko joj je to važno, mladoženja je odlučio da uradi upravo suprotno. Međutim, nije se zaustavio na klasičnoj "šali" sa malo šlaga na nosu.

Prema njenim riječima, uhvatio ju je za potiljak i svom snagom gurnuo pravo u tortu pred svim gostima.

Auto-moto Vozači, oprez: Radari su danas na svakom koraku

"Bilo je unaprijed isplanirano. Cijela torta je bila uništena, a on je već imao spremne mafine kao zamjenu", napisala je.

Dodala je da je u tom trenutku doživjela potpuni šok i paniku.

Klaustrofobija i trauma pogoršale situaciju

Mlada je objasnila da godinama pati od klaustrofobije nakon teške saobraćajne nesreće koju je ranije doživjela.

Upravo zbog toga situacija sa tortom za nju nije bila bezazlena šala.

"Kada mi je gurnuo glavu u tortu i zadržao me tako nekoliko trenutaka, uspaničila sam se", priznala je.

Kako kaže, odmah nakon incidenta napustila je sopstveno vjenčanje, a već narednog dana donijela odluku da podnese zahtjev za razvod.

Porodica je pokušala da je odgovori

Iako je bila sigurna u svoju odluku, dio porodice smatrao je da reaguje previše burno. Govorili su joj da "ne odustaje na prvoj prepreci“ i da bi suprugu trebalo da pruži drugu šansu.

Fudbal Primitivizam i sramota u Tirani tokom intoniranja srpske himne

Ipak, ona tvrdi da je u tom trenutku shvatila koliko joj partner zapravo ne poštuje granice.

"Nisam tražila mnogo. Samo jednu stvar nije mogao da ispoštuje", napisala je.

Zašto je njena priča izazvala toliko reakcija

Posljednjih godina mnoge mlade javno govore o tome da im tradicija guranja torte u lice nije zabavna, posebno nakon višesatnog šminkanja i priprema za vjenčanje.

I dok neki ovakve situacije smatraju bezazlenom šalom, drugi ističu da je problem mnogo dublji — pitanje poštovanja partnera i granica koje su unaprijed jasno postavljene.

Upravo zato je ova priča pokrenula veliku raspravu na društvenim mrežama, gdje su mnogi stali na stranu mlade i ocijenili da je ovakvo ponašanje veliki znak nepoštovanja već prvog dana braka, piše portal "Večernje novosti".