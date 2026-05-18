''Kad otac priča iz srca, svi ćute'': Ljudi u suzama zbog emotivnog govora oca na kćerkinoj svadbi

Društvene mreže ovih dana preplavio je emotivan snimak sa jednog vjenčanja u Crnoj Gori koji je mnoge ostavio bez riječi. U centru pažnje nije bila raskošna sala, muzika ni slavlje, već nekoliko iskrenih rečenica jednog oca upućenih ćerki na dan njenog vjenčanja.

Snimak je objavila sama ćerka Snežana na svom TikTok profilu "sneza31", nakon čega je brzo počeo da se dijeli širom regiona. Mnogi su priznali da su ih riječi oca duboko pogodile, a pojedini su pisali da su video gledali više puta i svaki put završili sa suzama u očima.

"Kad otac priča iz srca svi ćute", napisala je ona u opisu video snimka.

Kako se na njemu vidi, otac se, kako porodici mladoženje, tako i svojoj ćerki, obratio riječima koje su mnogi opisali kao jednostavne, ali snažne:

"Budi ponosna gdje si otišla i od koga si došla".

"U to ime, dobro mi došli. Da se lijepo proveselite, da vas mlada sluša kao što je slušala nas. Da budete zadovoljni i vi i mi. Ti, ćerko, sada imaš još jednu porodicu. Ti si srećna žena i bogata kada je porodica u pitanju, sa obje strane. Voljeće te kao što te mi volimo. Budi ponosna gdje si otišla i od koga si došla", rekao je on.

Posebno su odjeknule njegove riječi pred kraj obraćanja. Mnogi korisnici u komentarima napisali su da ih je upravo taj dio najviše dirnuo.

"Ljudska, očinska i domaćinska zdravica"

Ispod objavljenog snimka nizali su se komentari puni emocija.

"Ne poznajem ove ljude, a plačem", "Ovako govori otac koji je ćerku odgajao srcem", "Rasplakala sam se poslije prve rečenice", "Ovaj čovjek je pokazao šta znači biti čovjek - prije svega ljudina, gospodin i primjer drugima. Danas je rijetkost vidjeti ovakvu dobrotu, smirenost i veličinu u nekome. Velika mi je čast što sam pogledao ovaj snimak", "Divna zdravica. Ljudska, očinska, domaćinska i puna ljubavi. Čestitam, da ste svi živi, zdravi, srećni i veseli. Živjeli", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati.

(Blic)