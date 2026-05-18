Putin i Si će potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta

ATV
18.05.2026 18:02

Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Si Đinping potpisaće deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

- Planirano je da Putin i Si usvoje još jedan, rekao bih, konceptualni dokument - zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa - rekao je Ušakov novinarima.

Ušakov je istakao da će Putin i Si potpisati i zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje.

On je naveo da će Moskva i Peking potpisati oko 40 dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u industriji, transportu i nuklearnoj energiji.

- Tokom predstojeće zvanične posjete biće razmotren čitav spektar bilateralnih odnosa. Rezultat predstojeće posjete biće dalje jačanje cjelokupnog kompleksa višeslojnih odnosa između dvije zemlje - najavio je Ušakov.

On je naglasio i da će se i saradnja u oblasti energenata i naftnih derivata naći na dnevnom redu sastanka dvojice predsjednika.

Prema njegovim riječima, odnosi Moskve i Pekinga su na najvišem nivou u istoriji i odraz su istinskog prijateljstva i uzajamnog poštovanja kroz sveobuhvatno partnerstvo i stratešku saradnju.

- Putinova posjeta Kini obilježava 25. godišnjicu potpisivanja Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između dvije zemlje - objasnio je Ušakov.

On je dodao da će Putin i Si nakon razgovora dati izjave za medije.

Ušakov je najavio i sastanak ruskog predsjednika sa predsjednikom Državnog savjeta Kine Li Đangom, na kojem će biti riječi o trgovinskim pitanjima.

Putin će sutra započeti zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini, na poziv Si Đinpinga.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

