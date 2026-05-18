Košarac: Na sreću građana Srpske Šmit je prošao, a Blanuša neće ni doći

ATV
18.05.2026 16:32

Сташа Кошарац
Niko o predsjedniku SDS-a Branku Blanuši ništa vjerodostojnije neće reći od njega samog, izjavio je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"U danu kada je (ponovo) odlučio da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, Blanuša nas uvjerava da Kristijan Šmit nije turista. OK, znamo mi da Šmit nije Blanuši turista. Jasno nam je da je on njegov mentor, nada i uzdanica", istakao je Košarac.

On je naglasio da je ovakva Blanušina izjava samo dodatni dokaz da je on Šmitov igrač i njegov kandidat.

"Sve vrijeme to i tvrdimo - Šmit je lider opozicije. Blanuša je samo to potvrdio. Izdajnička politika opozicije ponovo se pokazuje na djelu. Narod to prepoznaje i zna. Jednako kao što zna da je Šmit okupator, koji je na sve moguće načine nastojao da unizi Srpsku, otme joj imovinu i uruši njen ustavno-pravni poredak", rekao je Košarac.

Na sreću građana Srpske, naglasio je, Šmitovo je prošlo, prošao je Šmit, a na sreću građana Srpske Blanušino neće ni doći.

"Sa Šmitom će proći i Blanuša i ostali Šmitovci", rekao je Košarac.

Blanuša je izjavio za federalne medije da Šmit nije turista i da iz BiH odlazi jer mu, kako kaže, ističe mandat.

Na konstataciju novinara da nema mandat, Blanuša je odgovorio da ima, da je pet godina u BiH i da mu je mandat dao Savjet za implementaciju mira u BiH (PIK).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Staša Košarac

Branko Blanuša

Kristijan Šmit

Kandidatura

opozicija

Komentari (3)
