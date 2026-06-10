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Radnik pao na gradilištu i poginuo, na istom mjestu prekjuče je stradao još jedan

10.06.2026 19:30

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Радник пао на градилишту и погинуо, на истом мјесту прекјуче је страдао још један
Foto: Zivinicki hunjer

Radnik je danas smrtno stradao nakon pada sa visine na objektu u izgradnji u Živinicama, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policijskoj stanici Živinice oko 10:20 sati prijavljeno je da je jedna osoba pala sa visine na gradilištu. Na mjesto događaja upućena je patrola policije, a navodi iz prijave su potvrđeni.

Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao je smrt muškarca, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu.

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O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja i rukovodiće uviđajem.

Uviđaj će obaviti istražitelji Od‌jeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, inspektori zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i stručno lice.

Dalje radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima se nesreća dogodila biće preduzete prema uputstvima dežurnog tužioca.

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Podsjećamo, 8. juna Policijskoj stanici Živinice prijavljena je nesreća na gradilištu istog objekta u izgradnji, kada je takođe smrtno stradao muškarac. I tada je smrt na mjestu događaja konstatovala dežurna ljekarka Doma zdravlja Živinice.

(Fokus.ba)

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Živinice

Poginuo radnik

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