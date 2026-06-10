Narodni poslanik Nedeljko Glamočak ponovo pred sudom

U Okružnom sudu u Banjaluci održana je sjednica žalbenog vijeća u predmetu protiv narodnog poslanika Nedeljka Glamočaka, koji je presudom Osnovnog suda u Gradišci oslobođen optužbe za zloupotrebu službenog položaja.

Radi se o predmetu koji se odnosi na zloupotrebe u Lovačkom udruženju ”Uzlomac” iz Kotor Varoša, koje je navodno oštećeno za oko 40.000 KM.

Tužilaštvo uložilo žalbu

Žalbu na prvostepenu presudu uložilo je Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, tražeći da se oslobađajuća presuda preinači ili ukine i postupak vrati na ponovno suđenje.

Glamočakov branilac, advokat Miljkan Pucar kaže za ATV da očekuje da će žalba tužilaštva biti odbijena i da će Okružni sud potvrditi oslobađajuću presudu.

Hronika Počelo suđenje narodnom poslaniku Nedeljku Glamočaku

”Ne postoji ni jedan razlog da se presuda preinači. Tu se radi o Udruženju građana čiji su članovi na svojim skupštinama i organima jasno naveli da je Glamočak sve radio u skladu sa zakonom. I Poreska uprava Republike Srpske je vršila kontrole Udruženja i nisu pronađene bilo kakve nepravilnosti”, rekao je Pucar.

Sudije tražile izuzeće

Prijavu protiv Glamočaka krajem 2021. godine podnijela je PU Banjaluka. Optužnica je podignuta naredne godine, a u decembru 2022. godine potvrdio ju je Osnovni sud u Kotor Varoši. Međutim, suđenje je održano u Osnovnom sudu u Gradišci jer su zbog poznanstva sa optuženim sudije iz Kotor Varoša tražile izuzeće.

Hronika Optužen SDS-ov Nedeljko Glamočak

Optužnicom, Glamočaku je na teret stavljeno da je obavljajući funkciju predsjednika Lovačkoj udruženja "Uzlomac“ Kotor Varoš bez odluke Upravnog odbora udruženja omogućio točenje goriva u privatna vozila koja nisu bila registrovana na Udruženje.

Šta se navodi u optužnici?

S druge strane za "ladu nivu", koja je u vlasništvu Udruženja, nisu bili sačinjeni putni nalozi kao obavezna prateća dokumentacija iz koje bi bila vidljiva svrha i opravdanost korištenja vozila. Dodaje se da je na taj način natočeno gorivo za iznos od 12.722 7 KM, a plaćanje računa odobrio je Glamočak čime je, kako se navodi, sebi i drugima omogućio pribavljanje imovinske koristi.

Hronika Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak osumnjičen da je oštetio udruženje za 42.000 KM

Drugom tačkom optužnice Glamočaku je na teret stavljeno da je od početka 2016. do kraja 2018. godine iz blagajne LU "Uzlomac" naložio neopravdana plaćanja, koja nije pravdao vjerodostojnim računima, u ukupnom iznosu od 26.543 KM.