Drastična promjena vremena u Srpskoj: Stižu pljuskovi, grad i jak vjetar

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuju kiša i jači pljuskovi, a lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom.

Ujutro i prije podne biće oblačno i svježe u Krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana kiša i jači pljuskovi širiće se ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda.

Uveče će biti padavina na istoku, a u ostalim predjelima će biti uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu.

Duvaće umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini i na istoku južni, uveče u okretanju na sjeverni.

Maksimalna temperatura vazduha biće u prvom dijelu dana od 16 na zapadu do 30 na jugoistoku i jugu, a uveče od devet do 15, na jugu 19 stepeni Celzijusovih.