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Stiže nagla promjena vremena: Već sutra pljuskovi, a evo šta nas čeka za vikend

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ATV
10.06.2026 10:27

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Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд
Foto: Pixabay

U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduhu uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

Sutra (četvrtak) u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni.

U petak u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Ponegd‌je u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše, piše Kliks.

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U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 7 i 12, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni.

Prvi dan vikenda, u subotu, prognozira se malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana, uz nešto više oblaka, u Bosni može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 6 i 12, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 20 i 27 stepeni.

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Pljuskovi

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