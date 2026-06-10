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Vreli junski dan: Temperature do 34 stepena, uveče moguće naoblačenje i kiša

Autor:

ATV
10.06.2026 07:48

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost.

Meteorolozi najavljuju maksimalne dnevne temperature do trideset četiri stepena Celzijusovih, dok uveče sa zapada stiže naoblačenje koje donosi kišu i pljuskove.

Jutros je u većini predjela pretežno sunčano, dok je u Krajini promjenljivo do pretežno oblačno. Ponegdje duž rijeka i po kotlinama prisutna je magla, uz slab vjetar ili potpunu tišinu.

Temperature izmjerene u sedam časova:

Najhladnije je bilo na Čemernu, gdje je izmjereno deset stepeni. U Han Pijesku je zabilježeno trinaest, a u Mrkonjić Gradu, Ribniku i Rudom po petnaest stepeni. U Višegradu, Novom Gradu i Bileći živa u termometru pokazivala je sedamnaest, dok je u Prijedoru izmjereno osamnaest stepeni. U Banjaluci, Bijeljini i Trebinju izmjereno je devetnaest, a najtopliji je bio Doboj sa dvadeset stepeni Celzijusovih.

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Tokom dana biće sunčano i toplo. Sredinom dana i poslijepodne, uslijed umjerenog razvoja oblačnosti, lokalno na sjeveru i istoku može biti kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od dvadeset osam stepeni na zapadu do trideset četiri stepena na istoku zemlje, dok će u višim predjelima biti prijatnijih dvadeset tri stepena.

Kasno uveče i u narednoj noći očekuje se jače naoblačenje sa zapada, koje će donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno u Krajini. Vjetar će tokom dana biti slab do umjeren, južnih smjerova, dok se u noći u Krajini i Posavini očekuje prolazno jak sjeverni vjetar.

Banjaluku očekuje sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana, uz umjeren razvoj oblačnosti, samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče stiže naoblačenje koje u toku noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Živa u termometru dostići će oko trideset jedan stepen. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljiv ili južni, a u toku noći na udare jak sjeverni vjetar.

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