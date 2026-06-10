Prema starom vjerovanju danas treba izbjegavati svađe, a jednu stvar obavezno uradite

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, današnji dan posvećen je Prepodobnom Nikiti Ispovedniku. On je bio episkop halkidonski. Riječ je o svecu koji se u ranoj mladosti odrekao svijeta i uputio se na monaški podvig.

Bio je zapažen od strane crkvenih starješina zahvaljujući svojim vrlinama, zbog čega je dobio mjesto arhijereja u Halkidonu.

Kao arhijerej bio je naročito milostiv prema bijednima, sirotima, udovicama i ništavnima.

Vrlina Svetog Nikite ogleda se i u tome što je u trenutku kada je zli Lav Jermenin ustao protiv ikona, ustao i ovaj svetitelj sa namjerom da odbrani ikone, edukujući cara o značaju ikona.

Zbog toga je pretrpio različita ponižavanja, zle jezike, ali i utamničenje. Na kraju je bio i protjeran u izgnanstvo.

Za vrijeme života napravio je mnoga čudesa molitvom, a kada je umro, njegovo tijelo su prenijeli u manastir. Na samoj sahrani, mnogi bolesnici koji su mu dotakli tijelo, odjednom su bili iscijeljeni. Mošti su mu bile položene do grobnice njegovog duhovnog oca Nikifora i druga Atanasija. Preminuo je 824. godine.

Zato danas, obavezno udijelite milostinju onima kojima je potrebna.

Prema narodnim vjerovanjima, na današnji dan valja da se pospremi kuća i ode se u posjetu najbližima. Treba izbjegavati svađe i nikako ne bi trebalo uzimati iglu u ruke, prenosi Kurir.