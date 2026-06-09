Ovi znakovi se raduju tuđoj nesreći

Skoro svi su barem jednom osjetili malo zadovoljstva kada neko koga su hvalili na kraju ne uspije ili kada se ispostavi da su sve vrijeme bili u pravu.

Iako većina ljudi nerado priznaje takva osjećanja, astrologija sugeriše da neki horoskopski znaci teže sakrivaju svoje zadovoljstvo dok gledaju kako se drugi suočavaju sa posljedicama svojih odluka.

Ovo nije nužno stvar zlobe. Ponekad je to osjećaj da je sopstvena procjena bila ispravna, ponekad je to takmičarski duh, a često je to radoznalost koja ne može da odoli dobroj priči. Upravo zato ova tri znaka imaju reputaciju da sa posebnom pažnjom prate uspone i padove drugih.

Škorpija

Škorpije rijetko preterano likuju, ali im je teško da sakriju svoje zadovoljstvo kada se pokaže da su u pravu. Zbog svoje jake intuicije i sposobnosti da unapred predvide razvoj događaja, često upozoravaju ljude oko sebe na moguće posljedice određenih odluka.

Ako ih neko ignoriše, a njihova predviđanja se ostvare, Škorpija neće propustiti priliku da ih podsjeti na to. Zadovoljstvo koje tada osjećaju ne nužno dolazi od tuđe nesreće, već od potvrde sopstvene procjene. Rečenica „Rekao sam ti da će se ovo desiti“ često im prolazi kroz glavu.

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Iako spolja djeluje hladno, iza takvog stava često se krije frustracija jer vjeruje da su se problemi mogli izbjeći da su ga drugi na vrijeme poslušali.

Blizanci

Blizanci su znak koji voli informacije, priče i društvena dešavanja. Kada čuju za nečiji neočekivani neuspjeh ili životni preokret, imaju snažnu potrebu da o tome razgovaraju. Razlog nije želja da nekome naude, već njihovo interesovanje za tuđe priče i ono što se krije iza njih.

Brzo će podijeliti vijest sa prijateljima i porodicom, analizirajući svaki detalj i pozadinu priče. Zbog toga ponekad može izgledati kao da uživaju u tuđim problemima više nego što bi trebalo.

Međutim, za razliku od nekih drugih znakova, Blizanci se ne zadržavaju dugo na takvim temama. Jednog dana mogu satima da razgovaraju o nečijem neuspjehu, a već sljedećeg dana će ga potpuno zaboraviti. Zanima ih priča, a ne patnja drugih.

Djevica

Djevice su izuzetno analitične i sklone poređenjima, posebno kada je u pitanju posao, karijera i lična dostignuća. Neuspeh nekoga koga doživljavaju kao konkurenciju može im doneti određenu količinu zadovoljstva, ali iz razloga drugačijih nego što bi u početku mogle da pomisle.

Za Djevicu je svaki neuspeh prilika da nešto nauči. Dok drugi samo posmatraju šta se dogodilo, ona detaljno analizira uzroke, proučava greške i procenjuje loše odluke kako bi se sjetila šta treba izbjegavati.

Zbog svog pragmatičnog pristupa, često tuđe neuspehe vidi kao primjere iz kojih može da nauči lekciju. Zato ponekad deluje pretjerano zaokupljeno tuđim problemima, iako prvenstveno pokušava da iz njih izvuče korisnu lekciju za sebe.

(indeks)