Logo

Sa ova tri znaka, vaš odmor će biti najzabavniji ikada

Autor:

ATV
09.06.2026 21:26

Komentari:

0
Море плажа
Foto: pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz

Odmor sa pravim ljudima može se pretvoriti u uspomenu koja će se prepričavati godinama koje dolaze. Neki znakovi jednostavno znaju kako da podignu raspoloženje, pronađu najbolji bar na plaži, ubijede ekipu da krenu na spontano putovanje i nasmiju sve čak i kada planovi krenu po zlu.

Prema astrologiji, ova tri znaka se ističu kao društvo koje svako ljeto čini zabavnijim.

Strijelac

Strijelci su rođeni za putovanja, avanture i spontane odluke. Rijetko žele da provedu cijeli dan na istom mjestu na odmoru, uvijek tražeći novu plažu, skriveni restoran, lokalni festival ili izlet koji niko drugi nije smislio. Sa njima odmor nikada nije dosadan jer imaju zaraznu energiju i sposobnost da čak i najobičniji dan pretvore u nezaboravnu priču.

Lav

Lavovi vole dobru atmosferu i često su ti koji okupljaju tim. Na odmoru će predložiti sastanak, izabrati najljepše mjesto za večeru, ubediti sve da se slikaju i pobrinuti se da niko ne sjedi sa strane. Njihovo samopouzdanje i toplina čine ih ljudima oko kojih se drugi mogu opustiti, i gdje god se pojave, brzo postaju centar pažnje.

Blizanci

Blizanci su idealan pratilac za one koji vole smijeh, razgovor i nepredvidive planove. Znaju kako da se prilagode svakoj situaciji, lako upoznaju nove ljude i uvijek imaju neku ideju za nastavak večeri. Kod njih nema neprijatne tišine niti monotonije jer će uvijek pronaći temu, šalu ili razlog da pokrenu tim.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)

Pročitajte više

Новац еври

Zanimljivosti

Finansijski problemi se konačno završavaju za tri znaka

4 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Zanimljivosti

Ova dva horoskopska znaka do kraja ljeta mogla bi da riješe stambeno pitanje

8 h

0
Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Mjesec u Ovnu donosi preokret: Ova 3 znaka danas stvaraju svoj najbolji dan

13 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 9. jun: Šta zvijezde danas poručuju?

15 h

0

Više iz rubrike

Новац еври

Zanimljivosti

Finansijski problemi se konačno završavaju za tri znaka

4 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Zanimljivosti

Ova dva horoskopska znaka do kraja ljeta mogla bi da riješe stambeno pitanje

8 h

0
Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Mjesec u Ovnu donosi preokret: Ova 3 znaka danas stvaraju svoj najbolji dan

13 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 9. jun: Šta zvijezde danas poručuju?

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

22

44

Mina i ne sluti šta joj Kasper radi iza leđa: Isplivalo na Instagramu šta stvarno misli o njoj

22

39

Tuča sljepića i zmije

22

38

Arheolozi otkrili nekoliko litara piva starog 2.300 godina

22

28

Patrijarh Kiril na listi sankcionisanih osoba?

22

13

Izdata upozorenja u Hrvatskoj, stiže nagla promjena

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner