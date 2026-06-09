Velike promjene u Evroligi: Poznati planovi za proširenje takmičenja

Čelnici organizacije, predvođeni predsjednikom Dejanom Bodirogom i izvršnim direktorom Čusom Buenom (Chus Bueno), predstavili su planove uoči donošenja konačnih odluka krajem mjeseca, te informisali klubove o novostima u evropskom košarkaškom ekosistemu nakon još jedne finansijski i rezultatski rekordne sezone.

U fokusu je nastavak tranzicije trenutnih vlasnika desetogodišnjih licenci u stalne franšize, dok zvanični proces proširenja na nova tržišta počinje 1. jula.

Planirano proširenje Evrolige kreće od sezone 2027/28., a ogroman interes za dobijanje novih franšiza već su pokazali investitori i klubovi iz velikih metropola kao što su Rim, London i Berlin.

Odbor je takođe odobrio produženje licenci za turski Fenerbahče i francuski Asvel, dok se razgovori s Real Madridom nastavljaju.

Finansijski direktor Ćavi Pujada istakao je da je više od trećine klubova već potpuno samoodrživo zahvaljujući novim finansijskim standardima stabilnosti, s projekcijom da ta brojka skoči na 70 odsto u naredne tri godine. Kada je riječ o predstojećoj sezoni 2026/27., uskoro će biti poznati i vlasnici jednogodišnjih specijalnih pozivnica (wild cards).

Velike promjene pretrpjeće i Evrokup, koji se odlukom Odbora širi na čak 32 kluba podijeljena u četiri grupe po osam timova, nakon što je stiglo više od 40 pisama namjere. U doigravanje će prolaziti 16 ekipa, a kompletna nokaut faza (osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale) igraće se na dvije dobijene utakmice (best-of-three). Oko 20 klubova dobiće dugoročne petogodišnje licence radi stabilnosti i privlačenja investicija, dio će stići kroz plasman u domaćim ligama, dok će ostatak popuniti jednogodišnje pozivnice.

Direktor takmičenja Dijego Gijen (Diego Guillén) izrazio je veliko zadovoljstvo interesovanjem za Evrokup i kvalitetom mlađe Evrolige (adidas NextGen EuroLeague). Pored toga, razmatra se i pokretanje novog predsezonskog kupa sa četiri tima koji bi mogao startovati već ove ili naredne godine. Članovi Odbora informisani su i o toku pregovora sa FIBA-om, NBA ligom i domaćim prvenstvima, uoči velikog i važnog sastanka koji se održava 10. juna u Ženevi.

(Avaz)