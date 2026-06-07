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Srbija ispala sa Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV
07.06.2026 18:57

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Србија испала са Свјетског првенства
Foto: Printscreen/Youtube

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 poražena je u polufinalu Svjetskog prvenstva od Letonije poslije produžetka rezultatom 20:19

Bio je to meč dostojan borbe za medalju, pun preokreta, neizvjesnosti i vrhunskih poteza, a na kraju su nijanse odlučile pobjednika.

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Srpski basketaši bolje su otvorili utakmicu i već poslije prvog minuta poveli sa 2:0, da bi ubrzo održavali prednost i pri rezultatu 6:3 pokazali da su spremni za veliku borbu protiv jednog od najvećih rivala na svjetskoj sceni.

Ipak, Letonci su postepeno podizali nivo igre i uspjeli da uhvate priključak, pa je sredinom susreta rezultat bio 9:9. Uslijedila je velika borba za svaki poen, a Srbija je u završnicu ušla sa minimalnom prednošću. Na nešto više od dva minuta prije kraja naši reprezentativci vodili su 14:13 i djelovalo je da imaju kontrolu utakmice.

Međutim, Letonija nije dozvolila Srbiji da se odlijepi, pa se u samom finišu vodila prava rovovska bitka. Poslije 10 minuta igre rezultat je bio 18:18, što je značilo da će pobjednika odlučiti produžetak.

Po pravilima basketa 3x3, u dodatnom periodu ne igra se na vrijeme, već pobjeđuje ekipa koja prva postigne dva poena. Upravo taj detalj bio je koban po Srbiju.

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U trenutku kada su oba tima tražila odlučujući pogodak, Letonci su pronašli prostor iza linije za dva poena i pogodili šut vrijedan plasmana u finale, za konačnih 20:19.

Tako je Srbija poslije velike borbe ostala bez prilike da se bori za zlato, dok je Letonija izborila mjesto u finalu Svjetskog prvenstva, prenosi "B92".

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Tagovi :

basketaši Srbije

Basket

Srbija

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