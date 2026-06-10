Dizelaši iznenađuju: Evo koliko raste potrošnja goriva zbog klime

Klima uređaj danas je sastavni dio gotovo svakog automobila, ali mnogi vozači pitaju se koliko njegov rad utiče na potrošnju goriva.

Odgovor je jednostavan, klima povećava potrošnju, ali njen uticaj ovisi o vrsti motora, uslovima vožnje i spoljašnjoj temperaturi.

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Kada je klima uključena, njen kompresor koristi snagu motora kako bi rashladio vazduh u putničkoj kabini. Zbog dodatnog opterećenja motor mora raditi nešto više, što rezultira povećanom potrošnjom goriva. U prosjeku klima može povećati potrošnju za oko 5 do 15 odsto, u zavisnosti o vozilu i uslovima vožnje.

Ipak, postoje određene razlike između benzinskih i dizelskih motora. Benzinski motori uglavnom razvijaju manji obrtni moment pri nižim obrtajima, zbog čega se opterećenje klime može jače osjetiti. Kod mnogih benzinaca povećanje potrošnje kreće se od približno 0,3 do 1 litra goriva na 100 kilometara.

Dizelski motori sa druge strane razvijaju veći obrtni moment pri nižim obrtajima te lakše podnose dodatno opterećenje. Zbog toga je uticaj klima uređaja na ukupnu potrošnju goriva u pravilu nešto manji nego kod uporedivih benzinskih vozila.

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Kod dizelaša se povećanje potrošnje najčešće kreće između 0,2 i 0,6 litara na 100 kilometara, što je iznenađenje za neke vozače.

Najveći uticaj klima uređaj ima tokom vožnje u gradu, gdje vozilo često staje, kreće i radi pri nižim brzinama. Na otvorenom putu i auto-putu razlika u potrošnji obično je manje primjetna jer motor radi u stabilnijim uslovima, prenosi "Podravski".