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Nesreća kod Rogatice: Prevrnula se kamionska prikolica, saobraćaj obustavljen

Autor:

ATV
09.06.2026 22:52

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саобраћајна несрећа преврнуо се камион
Foto: Društvene mreže

U blizini Rogatice, iz pravca Podromanije, danas poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnula kamionska prikolica i blokirala put.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih, dok je na kamionu i prikolici pričinjena materijalna šteta.

Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Rogatica-Podromanija u mjestu Kovanj, putnička vozila saobraćaju usporeno, jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen, prenosi Srna.

Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske saopštio je da je u toku policijski uviđaj, te pozvao vozače na dodatni oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu.

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Tagovi :

prevrnuo se kamion

Rogatica

Auto-moto savez Republike Srpske

obustavljen saobraćaj

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