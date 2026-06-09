Nesreća kod Rogatice: Prevrnula se kamionska prikolica, saobraćaj obustavljen

Autor:ATV
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U blizini Rogatice, iz pravca Podromanije, danas poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnula kamionska prikolica i blokirala put.
Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih, dok je na kamionu i prikolici pričinjena materijalna šteta.
Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Rogatica-Podromanija u mjestu Kovanj, putnička vozila saobraćaju usporeno, jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen, prenosi Srna.
Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske saopštio je da je u toku policijski uviđaj, te pozvao vozače na dodatni oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu.
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