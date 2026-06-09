"Sky" koristilo 3.500 ljudi u BiH: Šokantne tvrdnje na suđenju Siniši Šakiću

MUP Republike Srpske nije oduzeo nijedan telefon koji je na sebi imao instaliranu kriptovanu aplikaciju ”Sky ecc” i sav sadržaj dostavljao im je Evropol, dok su podatke sa aplikacije ”Anom” dobijali od američkog FBI-a.

To je u Okružnom sudu u Banjaluci rekao Miroslav Kostrešević, službenik Uprave kriminalističke policije MUP-a RS, koji je kao svjedok tužilaštva saslušan na suđenju Siniši Šakiću, optuženom za ubistvo Slaviše Ćuluma.

Tužilašto tvrdi da je Šakić bio korisnik ”Sky-a”, a prije nego što u sudnici prezentuju poruke koje je navodno razmjenjivao, kroz stručnog svjedoka Kostreševića sudskom vijeću su objasnili kako je aplikacija funkcionisala.

Nepoznato kako su korisnici nabavljali aplikaciju

Kostrešević kaže da je ”Sky” aplikaciju podržavao manji broj uređaja, tj. ”pametni” telefoni sa boljim tehničkim karakteristikama. Aplikacija nije imala mogućnost pozivanja i komunikacija se odvijala kroz razmjenu tekstualnih i glasovnih poruka, slika, video sadržaja i to isključivo između korisnicika kripti.

Hronika Ubistvo koje je šokiralo Banjaluku: Presuda pala zbog sumnjivog alibija iz Hrvatske

”Nije mi poznato kako su korisnici dolazili do aplikacije ili uređaja sa tom aplikacijom. Nismo našli distributera, ali bilo je osoba koji su ih nabavljali u inostranstvu. Bila je i određena mreža u Beogradu preko koje su je nabavljali, ali mi na tome nismo radili. Sadržaj sa ”Sky-a” dostavljan nam je u "Excel" tabelama, a prethodno je skinut sa servera u Francuskoj, Belgiji i Holandiji. Lično te servere nisam vidio, niti sam vidio kako u aplikaciji izgleda originalna poruka”, rekao je Kostrešević.

Identifikacija korisnika najteži dio posla

Pojasnio je da je svaki korisnik imao šestocifreni PIN (Personal identification number - lični identifikacioni broj) sačinjen od slova i brojeva. PIN je zapravo pandan broju telefona kada su u pitanju aplikacije poput ”Vibera”, samo što ne prolazi kroz klasične GSM mreže i operatere poput m:tela. Pojedini korisnici su preko PIN-a sami unosili korisničko ime ili nadimak.

Hronika Sud dozvolio ”Sky” dokaze na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma

”Ne znamo kako su korisnici dobijali PIN. Mi samo vidimo kada je počela i završila komunikacija između dva PIN-a (korisnika). Poruke, koje su nam dostavljane, služile su kao operativni podatak pomoću kojih smo vršili identifikaciju korisnika. To je bio najteži dio, jer da bi nekog identifikovali morali ste da provjerite određene navode iz poruka. Ako je korisnik recimo pisao da sutra ide u Austriju, provjeravali smo da li se to stvarno dogodilo kroz podatke od granične policije ili nadzore sa autoputa u određeno vrijeme, da to potvrdimo i da bi dobili određenu hronologiju događaja”, rekao je Kostrešević.

Poruka, bez dokaza ne znači ništa

Što više podataka su imali to bi i identifikacija korisnika bila lakša. U manjem slučaju za pojedine korisnike su dobijali kompletne podatke u kojima je pisao PIN, marka uređaja, IMEI broj (jedinstveni broj uređaja) što je omogućavalo i provjeru preko bazne stanice, svaku promjenu telefona, pa čak i koordinate koji otkrivaju geolokaciju.

”Poruka sama po sebi ne znači ništa. Ona dobija značenje tek kada je dovedete u vezu sa drugim dokazima i konkretnim događajem. Recimo ako se u porukama 15 dana piše o isporuci neke droge, a onda bi ta droga bila zaplijenjena, imate potvrdu”, istakao je Kostrešević.

On kaže da su u ”Excel” tabelama, osim sadržaja poruke, mogli da vide naziv PIN-a i vrijeme kada je poruka poslata i drugo.

Prazni folderi i dopuna podataka

Željko Šurlan, branilac optuženog, svjedoka je ispitivao upravo oko vremena koje je navedeno u ”Excel” tabelama pokušavajući da utvrdi da li se radi o vremenu pisanja, slanja, dolaska, čitanja ili brisanja poruke. Svjedok je naveo da je u tabelama upisano vrijeme sa servera i vrijeme dobijanja poruke, koje se zbog različitih vremenskih zona često nije poklapalo.

Hronika Pod istragom za ubistvo Ćuluma su Jošilo, Lovrenović, Jekić...

Na pitanja branioca Kostrešević je rekao da su uočili da su u prvim paketima sa ”Sky” materijalom, koje su dobijali od Evropola, nedostajale određene poruke. Podaci za dva učesnika komunikacije nalazili su se na dva različita servera, pa su za određenog korisnika dobijali prazne foldere koje su tek poslije par mjeseci dopunili nakon što im se dostavi novi paket podataka. Obimniji materijal, sa više poruka, najčešće je stizao nakon što bi tužilaštvo putem međunarodne pravne pomoći dobilo podatke od suda u Francuskoj. Na pitanje branioca da li bi tada bili sigurni da su dobili sve poruke, svjedok je rekao:

”Mi i dalje ne znamo da li nam je dostavljen sav sadržaj. Radili smo sa onim koji nam je bio dostupan”, rekao je Kostrešević.

”Sky” koristilo 3.500 ljudi u BiH

Šurlan je konstatovao da je u BiH bilo 3.500 PIN-ova (korisnika Sky-a), ali se svjedok o tome nije mogao izjasniti. Branilac je ustvrdio da je presretano 176.000 uređaja i da su tome bili izloženi ljudi koji nemaju nikakve veze sa kriminalnim aktivnostima. Tvrdi da su ti podaci vidljivi iz naredbe suda u Francuskoj, s kojom tužilaštvom raspolaže, a za koju su rekli da je neće izvoditi kao dokaz u ovom postupku.

Odbrana tvrdi da naredba ukazuje da su vlasti u Francuskoj presretale 600.000 poruka u satu i da se podaci iz ”Sky-a” ne mogu smatrati zakonitim dokazom. Prema tvrdnjama Šurlana sve poruke su dešifrovane nezakonitim hakovanjem telefona kroz push poruke koje su slate na uređaje. On tvrdi da je ”Sky” imao četiri ključa dekripcije, a jedan od tih ključeva se nalazio isključivo u telefonu i do njega se moglo doći samo kroz push poruke. Odbrana je prigovorila kompletnom iskazu svjedoka, navodeći da će oni angažovati vještaka, stručnjaka za informacione tehnologije koji će sudu detaljno objasniti kako su dešifrovane ”Sky” poruke.

Suđenje se nastavlja za tri mjeseca!?

Iako je predsjednik sudskog vijeća Branimir Jukić na prethodnom ročištu upozorio da, u skladu sa preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, rokovi između ročišta moraju biti kraći nastavak suđenja u ovom predmetu zakazan je tek za 7. septembar 2026. godine. Dakle puna tri mjeseca ročište neće biti održano jer se, zbog godišnjih odmora, članovi vijeća i branioci nisu mogli usaglasiti za raniji termin.

Hronika Suđenje Šakiću probija rokove, sudija u strahu od kažnjavanja

Na narednom ročištu tužilaštvo bi konačno trebalo prezentovati sadržaj ”Sky” poruka koje je, kako tvrde, Šakić slao drugim korisnicima u vezi sa ubistvom Slaviše Ćuluma.

Podsjetimo, Ćulum je izreštan hicima iz automatske puške 15. maja 2000. godine u Dragočaju kod Banjaluke. Optužnica protiv Šakića podignuta je u martu 2021. godine. Prvostepa presuda izrečena je 20. septembra 2023. godine i Šakić je oslobođen optužbe. Međutim, presudu je 28. novembra 2025. godine ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske. Postupak je vraćen na novo suđenje koje je počelo 17. februara.