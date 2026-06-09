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U Sarajevu uhapšene četiri osobe: Pronađeni droga i oružje

Autor:

ATV
09.06.2026 13:19

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su danas na području KS četiri osobe zbog posjedovanja oko 700 grama droge, oružja, te veće količine novca.

U akciji pod kodnim nazivom "Potok" uhapšena su lica čiji su inicijali T.Dž. /31/, T.A. /20/, A.G.M. /19/ i A.T. /25/, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

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U pretresu koji je izvršen na šest lokacija pronađeno je pola kilograma kanabisa, oko 200 grama kokaina, 30 grama heroina, dvije automatske puške, tri pištolja, ručna bomba, pancir, vage za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, posjedovanje i omogućavanje uživanja droge, kao i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva KS i po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu.

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Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati nadležnom tužilaštvu.

(SRNA)

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Sarajevo

hapšenje

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