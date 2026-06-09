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Oglasila se škola nakon tragedije: Dječak (9) se ugušio komadom krofne tokom odmora

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ATV
09.06.2026 13:04

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Учионица
Foto: Pexels

Škola u oblasti Velike Gorice u kojoj je juče preminuo devetogodišnji učenik izdala je saopštenje nakon tragedije.

Naziv škole se ne objavljuje kako bi se zaštitio identitet djeteta i privatnost njegove porodice. Na isto su pozvali i škola i Ombudsman za djecu, upozoravajući da se ne objavljuju informacije koje bi mogle direktno ili indirektno dovesti do identifikacije preminulog djeteta.

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Škola je saopštila da se tragični događaj dogodio 8. juna 2026. godine, u prostorijama škole, tokom školskog obroka, nakon čega je dijete, učenik te škole, preminulo.

- Uprava škole i svi zaposleni izražavaju duboko saučešće porodici preminulog učenika i potpuno su uz njih u ovim teškim trenucima - navodi se u saopštenju.

Škola navodi da su o događaju odmah obaviješteni nadležna policijska stanica, Služba hitne medicinske pomoći, osnivač Grad Velika Gorica i nadležni upravni organ Ministarstva nauke, obrazovanja i omladine.

Dodali su da škola sarađuje sa nadležnim organima koji sprovode odgovarajuće istrage i da se uzdržava od davanja izjava o okolnostima događaja do završetka zvaničnog postupka.

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- U skladu sa članom 16. Zakona o medijima, koji zabranjuje objavljivanje informacija koje otkrivaju identitet djeteta ako to ugrožava dobrobit djeteta, kao i u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka, ova škola ne objavljuje, niti će objavljivati, bilo kakve lične podatke preminulog učenika - saopštila je škola.

Pozvali su medije da poštuju privatnost i dostojanstvo porodice i da se uzdrže od objavljivanja informacija koje bi na bilo koji način mogle dovesti do identiteta djeteta.

Zatražena pomoć kriznog tima

Škola je juče popodne podnijela zahtjev za saradnju Kriznom interventnom timu kako bi se pružila psihosocijalna podrška svim učenicima i zaposlenima koji su bili prisutni ili na drugi način pogođeni ovim događajem.

Dodali su da su školi, učenicima, roditeljima i zaposlenima dostupni i svi stručni resursi Grada Velike Gorice.

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Roditelji učenika biće obaviješteni putem uobičajenih komunikacionih kanala, a dalja saopštenja, prema riječima škole, biće data isključivo zvaničnim kanalima nakon što se završe postupci koje sprovedu nadležni organi.

Prema ranijim informacijama, dečak se zadavio komadom krofne

Kako su mediji ranije objavili, dječak se zadavio komadom krofne tokom školskog odmora. Škola se u današnjem saopštenju nije izjasnila o ovim detaljima, navodeći da se uzdržava od davanja izjava o okolnostima incidenta do završetka zvaničnih procedura.

Tragedija se dogodila oko 15 časova. Prema informacijama koje su direktoru prenijeli učenici i nastavnici, dječak je pojeo previše hrane, nakon čega je počeo da se guši.

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Nastavnici su mu odmah pritekli u pomoć, pozvali hitnu pomoć i započeli reanimaciju. Kada je ekipa hitne pomoći stigla u školu, nastavnici su već vršili masažu srca i vještačko disanje.

Dežurna ljekarka u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije, Sanja Kos, koja je učestvovala u intervenciji, rekla je za RTL da je osoblje hitne pomoći nastavilo postupak reanimacije, ali da su u jednom trenutku primjetili određene znake smrti.

Prema njenim riječima, reanimacija je prekinuta u 15:35.

Doktorka je takođe rekla da je reanimacija, koju su započeli nastavnici, a zatim nastavili osoblje hitne pomoći, trajala između 45 i 50 minuta.

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Oglasila se i ombudsmanka za djecu

Oglasila se i ombudsmanka za djecu povodom smrti dečaka, izrazivši dubok šok zbog događaja i iskreno saučešće porodici preminulog djeteta, njegovim prijateljima i školskoj zajednici.

Ombudsmanka je pozvala medije i građane da pokažu solidarnost, uzdrže se od preuranjenih tumačenja i poštuju pravo porodice na privatnost. Takođe je izjavila da sarađuje sa sistemom zaštite djece kako bi se obezbijedila stručna pomoć djeci, roditeljima i školskom osoblju i da se mobilišu svi raspoloživi resursi za pružanje podrške.

Pozvala je medije da o događaju izvještavaju sa posebnom pažnjom i oprezom, poštujući najviše etičke standarde i ne pribjegavajući senzacionalizmu.

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Pozvala je građane da budu odgovorni u svojim objavama i komentarima na društvenim mrežama i da pokažu empatiju prema porodici i drugoj djeci koja su bila svjedoci tragičnog događaja, kako bi ih zaštitili od dodatne traumatizacije.

(Indeks)

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