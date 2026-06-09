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Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:11

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Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана
Фото: Pexels

Њемачка од 2027. године уводи значајне промјене у систем приватне пензионе штедње које би могле да утичу на стотине хиљада грађана са Балкана који раде у тој земљи.

Нови модел доноси веће могућности зараде кроз улагање у фондове и ЕТФ-ове, али и одређени ризик, док досадашња Риестер пензија одлази у историју.

Главна новина је увођење пензионог депоа (Алтерсворсоргедепот), који штедишама омогућава улагање у широко диверзификоване фондове и ЕТФ-ове (попут МСЦИ Ворлд индекса). За разлику од старог система, нови модел не захтијева стопостотну гаранцију уплаћених доприноса, што отвара простор за већи профит, али носи и одређени ризик од тржишних осцилација, преноси Феникс магазин.

Шта се мијења?

Нови систем нуди три главне опције штедње:

  • Пензиони депо: Штедиша сам бира фондове и ЕТФ-ове. Приноси су неопорезиви током фазе штедње, што појачава ефекат сложене камате.
  • Стандардни производ: Једноставна опција за почетнике са ниским трошковима (максимално 1,0 одсто годишње). Први пут ће такав производ моћи да нуди и јавни сектор.
  • Производи са гаранцијом: Приватна пензиона осигурања и даље ће постојати, али уз опције гаранције од 80 или 100 одсто уплаћених средстава.

Нови систем државних подстицаја

Држава више неће дод‌јељивати подстицаје на основу висине прихода, већ директно према износу који штедиша уплати.

За првих 360 евра годишње уплате држава ће дод‌јељивати подстицај од 50 центи за сваки уплаћени евро, односно највише 180 евра годишње. За износе од 360 до 1.800 евра подстицај ће износити 25 центи по евру, уз максималних додатних 360 евра. Родитељи ће за свако дијете моћи да остваре посебан подстицај од једног евра за сваки уплаћени евро, до највише 300 евра по д‌јетету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Њемачка

Радници

пензије

економија

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