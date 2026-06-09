Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана

Аутор:АТВ
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Њемачка од 2027. године уводи значајне промјене у систем приватне пензионе штедње које би могле да утичу на стотине хиљада грађана са Балкана који раде у тој земљи.
Нови модел доноси веће могућности зараде кроз улагање у фондове и ЕТФ-ове, али и одређени ризик, док досадашња Риестер пензија одлази у историју.
Главна новина је увођење пензионог депоа (Алтерсворсоргедепот), који штедишама омогућава улагање у широко диверзификоване фондове и ЕТФ-ове (попут МСЦИ Ворлд индекса). За разлику од старог система, нови модел не захтијева стопостотну гаранцију уплаћених доприноса, што отвара простор за већи профит, али носи и одређени ризик од тржишних осцилација, преноси Феникс магазин.
Нови систем нуди три главне опције штедње:
Држава више неће додјељивати подстицаје на основу висине прихода, већ директно према износу који штедиша уплати.
За првих 360 евра годишње уплате држава ће додјељивати подстицај од 50 центи за сваки уплаћени евро, односно највише 180 евра годишње. За износе од 360 до 1.800 евра подстицај ће износити 25 центи по евру, уз максималних додатних 360 евра. Родитељи ће за свако дијете моћи да остваре посебан подстицај од једног евра за сваки уплаћени евро, до највише 300 евра по дјетету.
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