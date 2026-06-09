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У Аустрији откривен нови вирус: Ево како се преноси

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:23

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Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.
Фото: Pixabay/MasterTux

Истраживачи са Медицинског универзитета у Бечу први пут су у Аустрији открили вирус Алонгшан којег преносе крпељи.

Студија такође показује да се чини да се патоген у средњој Европи настанио пре најмање 20 година. Према ријечима стручњака, тренутно нема разлога за панику, али су потребна даља истраживања.

Истраживачки тим прегледао је приближно 3000 крпеља прикупљених у Аустрији 2024. године. Поред тога, анализирано је око 2000 старијих узорака из архиве од 2005. до 2018. године. Такође је процијењено приближно 2000 узорака крви пацијената. Истраживања су спроведена молекуларно-биолошким и серолошким методама.

Резултати су показали да вирус Алонгшан (АЛСВ) очигледно циркулише међу домаћим крпељима најмање 20 година.

"Резултати показују широку географску распрострањеност у Аустрији, са доказима у Бечу, Горњој Аустрији, Доњој Аустрији, Штајерској и Форарлбергу", каже Јудит Аберле, професорка вирусне имунологије у Центру за вирусологију Медицинског универзитета у Бечу и руководилац студије.

Иако вирус није могао бити откривен ни у једном од прегледаних узорака пацијената, високи нивои АЛСВ-специфичних антитела пронађени су код две особе.

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"То показује да су се инфекције већ догодиле, чак и ако су наизглед ретке", рекла је Аберле, пише Кронен Цајтунг.

Вирусне болести које преносе крпељи у порасту су широм света и сматрају се све већим здравственим ризиком. Познати патогени попут вируса крпељног енцефалитиса и вируса кримско-конгоанске хеморагијске грознице изазивају десетине хиљада инфекција широм свијета сваке године.

Посљедњих година откривено је и неколико нових вируса које преносе крпељи, укључујући поменути вирус Алонгшан, који је први пут откривен у Кини 2017. године.

Докази о вирусу пронађени су у неколико европских земаља, укључујући Њемачку, Финску, Француску и Швајцарску, а сада и у Аустрији.

Међутим, остаје нејасно колико су вирусне варијанте које циркулишу Европом заправо опасне за људе. Иако је варијанта описана у Кини повезана са грозницом, тренутно нема јасних доказа о болести изазваној европским сојевима, према ријечима истраживача.

Даља опсежна истраживања сада би требало да разјасне колико је вирус распрострањен и какве су његове здравствене импликације. С обзиром на његову континуирану циркулацију у локалним популацијама крпеља, стручњаци препоручују да се вирус Алонгшан убудуће пажљивије прати и узима у обзир приликом дијагнозе уједа крпеља, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вирус

Аустрија

крпељи

Беч

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