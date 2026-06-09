Патријарх Павле је у неколико реченица објаснио шта је породица Србима

Аутор:АТВ
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У времену када се много говори о успјеху, новцу, каријери и личним циљевима, често се заборавља оно што човјека прати од првог дана живота.
Мјесто на којем научимо прве ријечи, прве молитве, прве лекције о поштовању и одговорности. Мјесто на којем се радост дијели, а терет носи заједно.
Зато и не чуди што су речи блаженопочившег Патријарх Павле о породици остале међу најцитиранијим порукама које је оставио иза себе. У свега неколико реченица сажео је оно што многи осјећају, али тешко умију да изговоре.
Док се породица данас често посматра кроз обавезе, свакодневну журбу и проблеме које живот доноси, Патријарх Павле подсјетио је на њену много дубљу улогу - да буде ослонац, школа живота и мјесто где човјек гради свој карактер.
Говорећи о значају породице, Патријарх Павле је рекао овако.
"Породицу сматрам основом људске заједнице и незамењивом за духовни развој човјека. У породици се чува вјера предака, држи се до основних духовних вриједности, које нас воде кроз живот; породица је извор љубави, у њој се учимо дужности, жртвовању, заједничком подношењу невоља, као и подели радости. Породица нам ствара осјећање да смо заједно у свему и кад одемо из својих кућа, куда нас живот води. Породица је "мала црква". Њених светиња и обичаја ко се држи, тај не може залутати у овом отуђеном, испражњеном, посувраћеном свијету!
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Управо у овој поруци налази се суштина његовог погледа на живот. Породица није само заједница људи који живе под истим кровом. Она је, према његовим ријечима, мјесто гдје се преносе вриједности које обликују човјека много дуже него што је тога свјестан.
Многи ће рећи да се времена мијењају. Мијењају се навике, начин живота, технологија и међуљудски односи. Ипак, потреба човека да негдје припада остаје иста.
Када је говорио да се у породици учимо дужности, жртвовању и заједничком подношењу невоља, Патријарх Павле није говорио само о верским принципима. Говорио је о свакодневним ситуацијама које познаје свака кућа - о бризи за родитеље, подршци дјеци, стрпљењу међу супружницима и спремности да се заједно пролази кроз тешке тренутке.
Због тога његове ријечи и данас допиру до људи различитих генерација. У њима нема великих обећања нити компликованих животних формула. Постоји једноставно подсјећање да човјек најважније лекције често научи управо за породичним столом.
Посебно је снажна мисао да породица ствара осјећај заједништва чак и када чланови оду својим путем.
Многи су то осјетили тек када су напустили родитељски дом, преселили се у други град или основали своју породицу. Тек тада постаје јасно колико су навике, обичаји и вриједности које носимо из куће дубоко уткане у свакодневни живот.
У времену када се често говори о отуђености међу људима, Патријарх Павле породицу види као мјесто које човјеку даје корен и ослонац. Не као идеал без проблема, већ као заједницу у којој се учи како да се проблеми заједно рјешавају.
Многе мисли Патријарха Павла цитирају се годинама након што су изговорене, али његове ријечи о породици имају посебно мјесто међу људима.
Можда управо зато што подсјећају на нешто што сви знамо, а често заборавимо - да се највеће животне вриједности не налазе далеко од нас. Налазе се међу људима са којима дијелимо дом, успомене, бриге и радости.
За Патријарха Павла, породица није била само друштвена заједница. Била је темељ на којем човјек гради себе. А такве поруке не застаријевају, преноси Она.рс.
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1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Породица
2 д0
Породица
3 д0
Породица
1 седм0
Породица
2 седм0
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