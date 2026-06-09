Afera ''Tunel'' mogla bi skupo koštati Crnu Goru

Autor:ATV
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Hapšenja u aferi „Tunel“, kojima se prethodna crnogorska Vlada svojevremeno pohvalila kao velikim uspjehom u borbi protiv kriminala, počinju da dolaze na naplatu.
Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kojom je Ivici Piperoviću dosuđena naknada nematerijalne štete u iznosu od 9.000 evra zbog neosnovanog lišenja slobode u trajanju od tri mjeseca.
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Piperović je bio osumnjičen da je zajedno sa ostalim okrivljenima učestvovao u kopanju tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, što je izazvalo ogromnu pažnju javnosti.
Od samog početka negirao je bilo kakvu umiješanost u ovaj slučaj, a nakon tri mjeseca provedena u pritvoru pušten je na slobodu.
Kada je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu u predmetu „Tunel“, Piperović se nije našao na spisku optuženih jer su tužioci, zbog nedostatka dokaza, odustali od njegovog krivičnog gonjenja.
Nakon toga pokrenuo je postupak protiv države tražeći naknadu štete zbog neosnovanog hapšenja i pritvaranja.
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Osnovni sud u Podgorici djelimično je usvojio njegov tužbeni zahtjev i dosudio mu 9.000 evra, iako je tražio 12.000 evra odštete.
Prema obrazloženju suda, naknada je određena za period od 12. oktobra 2023. do 12. januara 2024. godine zbog:
Sud je naložio da Ministarstvo pravde Crne Gore isplati dosuđeni iznos sa zakonskom zateznom kamatom, koja teče od 2. oktobra 2024. godine, kada je podnesen zahtjev za naknadu štete.
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Pored toga, država je obavezana da Piperoviću isplati i 450 evra na ime troškova postupka.
Zastupnik države uložio je žalbu na presudu, smatrajući da je dosuđeni iznos previsok.
U žalbi je predloženo da se odšteta umanji na 4.500 evra, ali je Viši sud odbio takav prijedlog i potvrdio prvostepenu odluku.
Prema pisanju podgoričkog „Dana“, ovo bi mogao biti tek prvi u nizu slučajeva u kojima će država isplaćivati odštetu zbog postupaka vođenih u aferi „Tunel“.
Ukoliko budu potvrđene oslobađajuće presude u ovom predmetu, nove zahtjeve za naknadu štete mogli bi podnijeti i ostali optuženi koji su u međuvremenu oslobođeni krivice.
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Među njima su:
Katarina Baćović, Marjan Vuljaj, Nikola Milačić, Predrag Mirotić, Vladimir Erić, Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović.
Ukoliko njihove oslobađajuće presude postanu pravosnažne, afera „Tunel“ mogla bi državu koštati daleko više od trenutno dosuđenih 9.000 evra.
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