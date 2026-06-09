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Dvoje mladih poginulo kod Zadra: Objavljen jeziv snimak prije tragedije

Autor:

ATV
09.06.2026 07:22

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Na internetu je objavljen video zapis snimljen neposredno pre saobraćajne nesreće u kojoj su u subotu život izgubile dvije osobe.

Na njemu se vidi kako se motocikl kreće velikom brzinom i obilazi vozila u koloni tek nekoliko trenutaka prije tragedije, prenio je Zadarski list.

Prema zvaničnom izvještaju Policijske uprave zadarske, u nesreći su učestvovali motocikl i lični automobil, oba s područja Zadra.

Uviđajem je utvrđeno da je motociklista, krećući se u smeru severa, započeo preticanje kolone vozila, ali pritom brzinu nije prilagodio gustoći saobraćaja i preglednosti na putu.

U tom trenutku, 50-godišnji hrvatski državljanin automobilom je počeo skretati ulijevo, a vozač motocikla je u pokušaju da izbjegne sudar naglo zakočio. Usljed kočenja, motocikl je pao na kolovoz i silovito udario u automobil.

Oboje su od zadobijenih povreda preminuli na licu mjesta. Policija je takođe potvrdila da 31-godišnji vozač u trenutku nesreće nije koristio zaštitnu kacigu, dok ju je 27-godišnja putnica imala na glavi.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Zadar

eksplicitni snimak

poginuli

Hrvatska

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