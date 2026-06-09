Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

Foto: ATV/Magdalena Gligić

Saobraćajna nezgoda desila se danas na tranzitu iz pravca Banjaluke prema Laktašima.

Zbog udesa, na ovoj dionici puta stvorene su veće gužve. Policija je na terenu. Hronika Autom pokosio dijete ispred tržnog centra: Poznato stanje mališana iz Beograda Nema informacija o povrijeđenim osobama.

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