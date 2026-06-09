Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

Autor:ATV
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Saobraćajna nezgoda desila se danas na tranzitu iz pravca Banjaluke prema Laktašima.
Zbog udesa, na ovoj dionici puta stvorene su veće gužve.
Policija je na terenu.
Hronika
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Nema informacija o povrijeđenim osobama.
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