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Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

Autor:

ATV
09.06.2026 12:45

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Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају
Foto: ATV/Magdalena Gligić

Saobraćajna nezgoda desila se danas na tranzitu iz pravca Banjaluke prema Laktašima.

Zbog udesa, na ovoj dionici puta stvorene su veće gužve.

Policija je na terenu.

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Nema informacija o povrijeđenim osobama.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

udes

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