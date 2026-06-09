Logo
Large banner

Policija presjekla lanac: Spid pronađen u "škodi" i pomoćnim objektima

Autor:

ATV
09.06.2026 10:39

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policija je na području Bugojna, prilikom pretresa automobila i stambenih objekata na tri lokacije, pronašla 600 grama spida, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Pretresom automobila “škoda” koji koristi lice čiji su inicijali M.M. pronađeno je oko 100 grama droge, dok je u stambenim prostorijama, pomoćnim objektima i dvorištu ovog lica pronađeno još oko pola kilograma spida.

Полиција ротација

Hronika

Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova u Srpskoj

Izvršeni su i pretresi stambenih objekata i pomoćnih prostorija na drugoj lokaciji koje koriste M.M, R.Ć. i L.P.

Akcija je realizovana juče poslije podne u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, a protiv osumnjičenih se preduzimaju zakonom propisane mjere.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bugojno

spid

zapljena

pretresi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

МЦ Стојан пао са бине током наступа у Хрватској.

Scena

MC Stojan pao sa bine: "Dobro je, živ sam"

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Tijelo mladića (21) pronađeno na trotoaru: Vrat mu bio prerezan

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.

Svijet

Izrael i Iran obustavili napade: Tramp otkrio detalje

2 h

0
Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке

Republika Srpska

Tadić: Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke

2 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Tijelo mladića (21) pronađeno na trotoaru: Vrat mu bio prerezan

2 h

0
Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла

Hronika

Banjalučanin pao zbog droge: Evo šta je policija pronašla

2 h

0
полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Policajci Banjalučaninu oduzeli "Magnum" na ulici

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Jeziv sudar s cisternom kod Topole: Od siline udara automobil završio na krovu

4 h

0

  • Najnovije

13

04

Oglasila se škola nakon tragedije: Dječak (9) se ugušio komadom krofne tokom odmora

12

50

Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

12

47

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

12

45

Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

12

38

Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner