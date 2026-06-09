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Jeziv sudar s cisternom kod Topole: Od siline udara automobil završio na krovu

Autor:

ATV
09.06.2026 08:55

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima, a nadležne ekipe su na terenu.

Na putu Topola - Gornji Milanovac došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali cisterna i putnički automobil.

Od siline udara, putničko vozilo završilo je na krovu pored puta. Saobraćaj se na ovoj dionici trenutno odvija usporeno, a očekuje se potpuna obustava tokom trajanja uviđaja.

Prizor je jeziv, automobil je završio prevrnut pored puta, a cisterna stoji na kolovozu. Svi čekamo policiju i uviđaj, kaže jedan od vozača koji se zatekao u koloni.

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima, a nadležne ekipe su na terenu. Policija će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Srbija

Crna hronika

Saobraćajna nesreća

nezgoda

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