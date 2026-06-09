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Vens: Politika SAD prema Iranu vodiće se američkim interesima

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ATV
09.06.2026 08:21

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Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin (STF)

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da će američka politika prema Iranu biti vođena nacionalnim interesima SAD-a, uprkos bliskim odnosima sa Izraelom i razlikama koje postoje između dvije zemlje po pojedinim pitanjima.

Vens je za Foks njuz rekao da SAD i Izrael dijele brojne interese, ali da postoje situacije u kojima se njihovi prioriteti razlikuju. Prema njegovim riječima, glavni cilj Vašingtona ostaje da spriječi Iran da razvije nuklearno oružje.

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Vens je ocijenio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa tokom proteklih godinu i po dana stvorila uslove za postizanje dugoročnog rješenja u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Govoreći o pregovorima sa Teheranom, američki potpredsjednik je rekao da Iran iznosi ozbiljne prijedloge za pregovaračkim stolom i ocijenio je da nastavak sukoba nije u interesu zemlje.

Na pitanje da li Iran pokušava da manipuliše pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Vens je odgovorio da "svi pokušavaju da igraju sa svima" i dodao je da ne polazi od pretpostavke da bilo koja strana nastupa "u potpunoj dobroj vjeri".

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On je izrazio optimizam da bi mogao da bude postignut trajni sporazum, istakavši da će stroge inspekcije i mehanizmi nadzora biti ključni za provjeru poštovanja eventualnog nuklearnog dogovora.

Vens je ocijenio da bi uspješan sporazum sa Iranom predstavljao značajnu pobjedu po američku spoljnu politiku i američke građane.

(Tanjug)

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Džej Di Vens

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