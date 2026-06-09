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Banjalučanin pao zbog droge: Evo šta je policija pronašla

Autor:

ATV
09.06.2026 10:20

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Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode Banjalučanina zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Kod njega je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu.

O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje.

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Tagovi :

Banjaluka

PU Banjaluka

marihuana

Droga

hapšenje

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