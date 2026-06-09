Banjalučanin pao zbog droge: Evo šta je policija pronašla

Autor:ATV
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode Banjalučanina zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.
Kod njega je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu.
O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje.
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