Srbi u prvih pet minuta odmora ostali bez 350 evra: Dočekali ih rigorozni grčki saobraćajci

Samo nekoliko minuta nakon što su kročili na jedno od najpopularnijih grčkih ostrva, odmor jedne srpske porodice pretvorio se u pravu noćnu moru. Umjesto plaže i opuštanja, dočekali su ih rigorozni grčki saobraćajci, kazna od koje se vrti u glavi i privremeno oduzimanje vozačke dozvole!

Grupi na Fejsbuku su se javili turisti koji su željeli da podijele svoju priču kao dramatično upozorenje svima koji ovog ljeta kreću na more.

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Kako navode, sve je počelo sasvim bezazleno, u blizini popularnog marketa na Tasosu. Umor nakon dugog puta i sekunda nepažnje bili su dovoljni za finansijski šok.

„Htjeli smo da svratimo kratko do Lidla. Nismo vidjeli znak za zabranu skretanja ulijevo, jer je ispred nas grčki kombi skrenuo, pa smo po inerciji krenuli za njim. U tom trenutku nam je i dijete plakalo u kolima, što nam je dodatno poremetilo pažnju“, započinju priču ovi turisti.

Međutim, grčka saobraćajna policija nije imala nimalo razumijevanja za umor i porodične okolnosti.

Prema riječima turista iz Srbije, policijska patrola se stvorila bukvalno „u sekundi“, a pristup organa reda bio je izuzetno striktan i neprijatan.

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„Kao da smo najveći prestupnici, neljubazno su nam napisali kaznu. Napisali smo i žalbu i molbu na licu mjesta, ali ništa nije pomoglo. Uz zabranu vožnje za vozača i oduzimanje dozvole, hladnokrvno nam je rečeno da, ako nema drugih vozača u kolima, slobodno uzmemo taksi iz drugog grada (Potosa). Rekli su nam da ih ne interesuju nikakve okolnosti, da je ovo Grčka i da je kazna 350 evra!“

Da stvar bude gora, nekadašnje pravilo po kojem se kazna prepolovljavala ako se plati u roku od nekoliko dana više ne važi. Srpski turisti moraju da plate pun izraz od 350 evra, a zbog vikenda koji ih je „uhvatio“, još uvijek nisu uspjeli da podignu svoja dokumenta niti da plate globu.

Ova porodica naglašava da njihova objava na društvenim mrežama i u medijima nema za cilj raspravu o tome da li je kazna opravdana ili ne – svjesni su da je propis prekršen. Cilj je da svi koji voze ka Grčkoj izvuku pouku iz njihovog skupog primjera.

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Ne pratite slijepo lokalce. To što Grci voze po inerciji i krše sopstvene propise, ne znači da policija neće kazniti vas. Umor je najveći neprijatelj. Pauze su obavezne pre ulaska u turistička mjesta.

Kazne za teže prekršaje (poput prolaska kroz crveno, preticanja preko pune linije ili nepropisnog skretanja) uključuju i skidanje tablica i oduzimanje dokumenata na licu mjesta.

(Telegraf.rs)