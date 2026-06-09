Logo
Large banner

Dvocifrena brojka zaraženih: Napadaju centre za liječenje opasnog virusa i pogrebnike

Autor:

ATV
09.06.2026 09:07

Komentari:

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Demokratska Republika Kongo je saopštila da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao na 101 i da prisustvo naoružanih grupa nastavlja da ometa napore na suzbijanju epidemije u najteže pogođenoj provinciji, prenio je Rojters.

Pojava ebole, koju je izazvao redak soj virusa Bundibugjo, objavljena je 15. maja.

U svom najnovijem izvještaju o situaciji, vlada Konga je saopštila da je u prethodna 24 sata zabilježeno 35 novih potvrđenih slučajeva, uključujući 10 smrtnih slučajeva.

Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao na 550, a ukupan broj potvrđenih smrtnih slučajeva na 101.

Slučajevi obolevanja su zabilježeni u 17 zdravstvenih zona Iturija, kao i u provincijama Severni i Južni Kivu.

Nepovjerenje i otpor lokalnog stanovništva su otežavali preduzimanje mjera protiv ebole, a prijavljeni su i napadi na timove pogrebnih ustanova i centre za liječenje.

Posljednji takav napad dogodio se u nedjelju, rekao je upućeni izvor, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, a dva vozila oštećena.

Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Odluka o besplatnim placevima - medijski trik gradonačelnika Banjaluke

Sukobi potresaju tri provincije koje su dugo pogođene oružanim konfliktima, a to su Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu.

U izvještaju vlasti o aktuelnoj situaciji navodi se da prisustvo naoružanih grupa u Džuguu, Irumuu i Mambasi, u provinciji Ituri, nastavlja da ograničava humanitarni pristup u više zdravstvenih zona koje su pogođene ili ugrožene.

Ranije danas, vodeća afrička agencija za javno zdravlje saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao na 544, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ebola

Ebola virus

zaraženi

Kongo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Odluka o besplatnim placevima - medijski trik gradonačelnika Banjaluke

4 h

0
Полиција Србија

Hronika

Jeziv sudar s cisternom kod Topole: Od siline udara automobil završio na krovu

4 h

0
Карим Кан, тужилац Међународног кривичног суда, гледа горе прије конференције за новинаре у Хагу, Холандија, 3. јула 2023. године.

Svijet

Seks-skandal trese Hag: Suspendovan glavni tužilac

4 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova u Srpskoj

4 h

0

Više iz rubrike

Карим Кан, тужилац Међународног кривичног суда, гледа горе прије конференције за новинаре у Хагу, Холандија, 3. јула 2023. године.

Svijet

Seks-skandal trese Hag: Suspendovan glavni tužilac

4 h

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Vens: Politika SAD prema Iranu vodiće se američkim interesima

4 h

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: Zelenski treba da poništi ukaz o zabrani pregovora sa Putinom

5 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima

5 h

0

  • Najnovije

13

04

Oglasila se škola nakon tragedije: Dječak (9) se ugušio komadom krofne tokom odmora

12

50

Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

12

47

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

12

45

Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

12

38

Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner