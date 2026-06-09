Dvocifrena brojka zaraženih: Napadaju centre za liječenje opasnog virusa i pogrebnike

Demokratska Republika Kongo je saopštila da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao na 101 i da prisustvo naoružanih grupa nastavlja da ometa napore na suzbijanju epidemije u najteže pogođenoj provinciji, prenio je Rojters.

Pojava ebole, koju je izazvao redak soj virusa Bundibugjo, objavljena je 15. maja.

U svom najnovijem izvještaju o situaciji, vlada Konga je saopštila da je u prethodna 24 sata zabilježeno 35 novih potvrđenih slučajeva, uključujući 10 smrtnih slučajeva.

Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao na 550, a ukupan broj potvrđenih smrtnih slučajeva na 101.

Slučajevi obolevanja su zabilježeni u 17 zdravstvenih zona Iturija, kao i u provincijama Severni i Južni Kivu.

Nepovjerenje i otpor lokalnog stanovništva su otežavali preduzimanje mjera protiv ebole, a prijavljeni su i napadi na timove pogrebnih ustanova i centre za liječenje.

Posljednji takav napad dogodio se u nedjelju, rekao je upućeni izvor, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, a dva vozila oštećena.

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Sukobi potresaju tri provincije koje su dugo pogođene oružanim konfliktima, a to su Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu.

U izvještaju vlasti o aktuelnoj situaciji navodi se da prisustvo naoružanih grupa u Džuguu, Irumuu i Mambasi, u provinciji Ituri, nastavlja da ograničava humanitarni pristup u više zdravstvenih zona koje su pogođene ili ugrožene.

Ranije danas, vodeća afrička agencija za javno zdravlje saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao na 544, prenosi Tanjug.