Tragedija u Rusiji: Jedna osoba poginula u eksploziji automobil-bombe

Najmanje jedna osoba je poginula u eksploziji automobil-bombe, u gradu Balašiha u blizini Moskve, saopštila je Ruska istražna komisija.

"Automobil `be-em-ve iks tri` dignut je u vazduh dok je prolazio pored stambene zgrade u ulici Koldunova u Avijacijskom okrugu Balašihe jutros oko 5.30 časova", navodi se u saopštenju.

Iz Komisije ističu da je u eksploziji vozač zadobio višestruke povrede usljed čega je preminuo na licu mjesta.

Glavno istražno od‌jeljenje Ruske istražne komisije u Moskovskoj oblasti pokrenulo je krivičnu istragu o eksploziji automobil-bombe, prenio je TASS.

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"Istražioci i forenzički stručnjaci, zajedno sa detektivima, nalaze se na licu mjesta. Biće sproveden niz potrebnih forenzičkih ispitivanja, uključujući medicinsku i analizu eksploziva", naveo je istražni organ.

/SRNA/