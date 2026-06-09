Umjetnost "malih stvari": Kako oživjeti strast u užurbanoj svakodnevici

Svakodnevni, svjesni izbori kojima partneru pokazujemo da je i dalje najvažnija osoba u našem životu pomažu u održavanju romantike.

Početak svake veze obilježen je uzbuđenjem, iščekivanjem i onim osjećajem da dani bezbrižne zaljubljenosti nikada neće proći. Ali, kako vrijeme odmiče, a stvarnost s obavezama, poslom i djecom preuzima glavnu ulogu, početni žar prirodno slabi. Mnogi parovi tada pomisle da su za oživljavanje strasti potrebni skupi odmori ili grandiozne romantične geste. Bračni terapeuti su, međutim, složni u jednome: tajna dugovječnih i srećnih veza ne krije se u izvanrednim događajima, već u snazi malih, svakodnevnih trenutaka pažnje.

Nauka iza malih stvari

Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za odnose, dr Džon Gotman, decenijama je proučavao hiljade parova kako bi otkrio šta uspješne veze čini takvima. Njegov zaključak je iznenađujuće jednostavan, a njegov moto glasi: „Male stvari često”. Gotman tvrdi da stabilnost i zadovoljstvo u braku zavise od toga kako partneri reaguju na međusobne „ponude za povezivanje”. To su sitni, često neizgovoreni pozivi na pažnju: komentar o nečemu što vide kroz prozor, uzdah nakon napornog dana ili pružanje ruke tokom šetnje.

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Partner koji na takvu „ponudu” odgovori pozitivno, odnosno „okrene se” prema drugome, ulaže na zajednički „emocionalni bankovni račun”. Svaki osmijeh, zagrljaj ili pažljivo saslušana rečenica mali je ulog koji gradi otpornost veze. Parovi sa visokim stanjem na tom računu lakše prebrode neizbježne sukobe i krize jer su izgradili čvrst temelj povjerenja i dobre volje.

Praktični rituali koji grade bliskost

U užurbanoj svakodnevici lako je zaboraviti na partnera. Zato stručnjaci savjetuju stvaranje svjesnih, malih rituala koji ne oduzimaju puno vremena, a imaju golem učinak. Jedan od najpoznatijih Gotmanovih savjeta je „poljubac od šest sekundi”. Zašto baš šest? Zato što je to dovoljno dugo da se prekine rutina, smanji hormon stresa kortizol i podstakne lučenje oksitocina, poznatog kao „hormon ljubavi”.

Slično važi i za rituale rastanka i ponovnog susreta. Prije odlaska na posao pitajte partnera šta ga čeka tog dana. Po povratku kući, odvojite dvadesetak minuta za razgovor o tome kako vam je prošao dan, ali bez rješavanja problema ili raspravljanja o kućnim poslovima. Cilj je jednostavno biti prisutan i saslušati. Bračna terapeutkinja Suzan Hartman Brenizer savjetuje da je aktivno slušanje, bez ometanja i uz kontakt očima, jedan od najjačih pokazatelja poštovanja i ljubavi.

Djela govore glasnije od riječi

Iako su riječi važne, istraživanja potvrđuju staru izreku. Tim sa Univerziteta „Pen Stejt” otkrio je da ljudi djela doživljavaju kao autentičniji dokaz ljubavi nego izgovorene riječi. Skuvati partneru prvu jutarnju kafu, natočiti gorivo u njegov automobil jer znate da on to ne voli ili jednostavno preuzeti na sebe zadatak poput iznošenja smeća bez da vas se to traži – sve su to geste koje govore: „Vidim te, mislim na tebe i želim ti olakšati život.”

Izražavanje zahvalnosti za te sitnice ključno je kako se trud ne bi počeo uzimati zdravo za gotovo. Jednostavno „hvala ti što si to učinio” sprečava nakupljanje ogorčenosti i potvrđuje partneru da je njegov doprinos primijećen i cijenjen. Ponekad je najromantičnija stvar koju možete čuti upravo to da je vaš partner primijetio i cijenio nešto što radite svaki dan.

U konačnici, trajna ljubav i strast ne održavaju se vatrometima, već stalnim titranjem malih svijeća. Ne čekajte godišnjicu ili Dan zaljubljenih; pokažite ljubav danas, kroz jednu malu, naizgled nevažnu gestu. Njen će odjek biti veći nego što možete zamisliti, prenosi Žena.net.hr.