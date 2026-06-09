Kako očistiti zagorjelu peglu bez skupih sredstava?

Autor:ATV
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Zagorjela površina pegle može otežati peglanje i ostavljati tragove na odjeći, ali na društvenim mrežama pojavio se jednostavan trik koji obećava da će pomoći u uklanjanju tvrdokornih naslaga bez skupih sredstava za čišćenje.
Za ovaj postupak potrebni su limun, pasta za zube, soda bikarbona i sirće.
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Najprije na polovinu limuna nanesite manju količinu paste za zube, a zatim tom mješavinom dobro istrljajte zagorelu grijnu ploču pegle. Limunska kiselina može pomoći u omekšavanju naslaga, dok pasta za zube djeluje kao blagi abraziv.
Nakon toga na papirni ubrus pospite sodu bikarbonu, prelijte je svježe cijeđenim limunovim sokom i dodajte malo sirćeta. Kada sastojci počnu da reaguju, položite isključenu i ohlađenu peglu na pripremljenu smjesu i ostavite da djeluje oko 10 minuta.
Po isteku vremena peglu podignite i površinu prebrišite čistom, vlažnom krpom ili sunđerom. Po potrebi postupak možete ponoviti ukoliko su naslage posebno tvrdokorne.
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Iako mnogi korisnici interneta tvrde da ovaj trik daje odlične rezultate, preporučuje se oprez kod pegli sa specijalnim ili osjetljivim premazima, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja površine.
(Glas Srpske)
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