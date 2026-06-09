Oglasio se brat Mine Kostić, porodica donijela važnu odluku

Autor:ATV
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Zdravstveno stanje pjevačice Mine Kostić, koja je prošle nedjelje zadržana u bolnici "Dr Laza Lazarević", prema posljednjim informacijama ide nabolje.
Tim povodom oglasio se njen brat od tetke Milan Ivanović, koji je potvrdio da je Mina i dalje hospitalizovana, ali da se uspješno oporavlja.
“Mogu samo da kažem da je Mina dobro i da ide na bolje, oporavlja se” poručio je Milan.
On je otkrio i da je porodica donijela zajedničku odluku da se u ovom trenutku ne iznose dodatni detalji o pjevačicinom stanju.
Zdravlje
Koliko koraka dnevno treba da napravimo za zdravije srce?
"Dogovorili smo se da ne dajemo druge informacije za medije, moji su mi tako rekli. Nadam se da me razumete", dodao je Minin brat.
Kako stvari stoje, Minina porodica želi da sačuva privatnost tokom njenog oporavka, te će više informacija o svemu vjerovatno biti poznato tek nakon što pjevačica završi liječenje i sama odluči da se obrati javnost.
(GrandTV)
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