Kasper konačno progovorio: Otkrio sve o stanju Mine Kostić

Vjerenik Mine Kostić, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, danas je ponovo posjetio pjevačicu, koja je već devet dana u Specijalnoj bolnici "Laza Lazarević“ i sa njom je proveo oko sat vremena.

Po izlasku iz bolnice, kao i obično, nije bio raspoložen za razgovor s novinarima, ali je konačno odgovorio na pitanje o Mininom zdravstvenom stanju pjevačice.

"Mina je odlično", kratko je za "Blic" rekao Kasper nakon napuštanja bolnice i uputio se u nepoznatom pravcu.

Podsjetimo, Mina Kostić je u ovu zdravstvenu ustanovu primljena 31. maja uz pratnju policije, nakon što je navodno ispoljila znakove agresivnog ponašanja. Prema dostupnim informacijama, zadržana je zbog teške anksioznosti.

Kako se navodi, planirano je da na liječenju ostane do 30 dana.

Njen vjerenik je zbog novonastale situacije hitno doputovao iz Amerike kako bi joj pružio podršku i bio uz nju u ovom teškom periodu.

Svakodnevno je posjećuje i uglavnom je ozbiljnog i zabrinutog izraza lica, često sa cigaretom u ruci, do sada vješto izbjegavajući medije okupljene ispred bolnice, prenosi Avaz