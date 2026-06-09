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Pogoršalo se stanje Vedrane Rudan: ''Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega''

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ATV
09.06.2026 07:49

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Ведрана Рудан позната хрватска књижевница гостује у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot

Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan otkrila je nove detalje zdravstvenog stanja. Ona se već neko vrijeme bori protiv opake bolesti, a sada je rekla da joj se stanje pogrošalo.

Vedrana je otkrila da je dobila halucinacije i da ne vidi izlaz u trenucima.

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– Ako se čovjek ičega boji onda je to rak. Ne toliko bolesti koliko liječenja. Ja pojma nisam imala da rak izaziva halucinacije i da pričaš neviđene pi*darije dok misliš da si Ciceron. Naravno da ti to niko prije nije rekao, ali je vjerovatno pisalo kod pristanka na zahvat. Ali ko to čita? Kasnije je kasno iako nisi ni kriv ni dužan. Doktori te tješe da su “vidjeli i veće ispade od tvojih”. Međutim, to ne pomaže – napisala je ona u svom blogu i dodala:

– Za vrijeme liječenja rodbina ne odustaje. U kuću ti ulaze čarobnjaci, boce krcate lijekova, za 150 evra liječe od igle do raka lokomotive. Da se razumijemo, nisu to neobrazovani ljudi. Imaju fakultete, predaju na fakultetima i vrlo dobro znaju svoj trgovački posao. Znaš da ti spasa nema ali moraš biti dobar, ćutati, ne s*ati i ništa pitati. Meni je pun ku**c raka, života i laži, pisala sam o tome, a stalno mi govore kako je život lijep dok hodaš po proljećnom cvijeću. Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega. Doduše, nije sve baš tako dosadno. Danima me kojekakvi doktori, naglašavam s diplomom, zovu da bi mi rekli ko je sve u bolnici p***r. Želim umrijeti, ne piti alou veru i slušati ko koga j**e. Ima li za rak neki drugi lijek?

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Podsjetimo, Vedrana zbog težine bolesti dosta vremena provodi na bolničkom liječenju, piše Blic.

– Teško sam bolesna. Češće sam u bolnici nego kod kuće. Umirem od raka, sporo ide. Prije dva dana bili su sa mnom u bolnici. Na smjene. Ćerka mi je osvježavala tijelo i usta tankom krpom. Prepričavala sam joj priče iz zajedničkog djetinjstva. Slušala me, smijala se i pravila kao da ih prvi put čuje. Iz torbe je izvukla turpiju za nokte, uzela moj dlan u svoj, da mi budeš lijepa, mama. Došao je sin. Donio mi je knjigu koju smo dugo čekali i kutiju Kraš Dražeje, lakše ćeš zaspati. Nakon desetak minuta navukao mi je komad paste na četkicu i pomogao mi da u krevetu operem zube. Poljubio mi je gornju stranu desnog dlana, laku noć, mama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Vedrana Rudan

tumor

Hrvatska

bolnica

liječenje

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