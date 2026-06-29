Vozili ste na paklenoj vrući: Jedna greška kad stanete može uništiti motor

Tokom ljetnih mjeseci i vožnje prilikom paklenih vrućina potrebno je obratiti pažnju na nekoliko stvari. Jedna od grešaka kada stanete može da vam uništi motor.

Sve više modela automobila ima samo motore sa turbopunjačem. Da bi vozači uživali u njihovoj trajnosti, potrebni su odgovarajući radni uslovi, uključujući "vješto" gašenje motora - pogotovo nakon dinamične vožnje.

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Iako na kratkim relacijama od nekoliko kilometara i uz malo opterećenje, ne treba brinuti o stanju motora i njegovim dijelovima prilikom gašenja, nakon duge vožnje auto-putem ili sportske vožnje (npr. na stazi), tokom koje je korišćen pun potencijal motora, potrebno je da pustite da se motor malo ohladi prije isključivanja (gašenja).

To se prije svega odnosi na motore sa turbopunjačem, koji zahvaljujući kompresoru, pružaju bolju fleksibilnost i dinamiku tokom vožnje.

Turbopunjači ili superpunjači (kod motora sa kompresorom) su veoma opterećeni uređaji. Pokretan izduvnim gasovima motora, rotor turbopunjača unutar kućišta okreće se brzinom i do 200.000 obrtaja u minutu, na temperaturi od nekoliko stotina stepeni.

Pravilno hlađenje i podmazivanje, ključni su za sprečavanje oštećenja turbopunjača, za šta je odgovorno motorno ulje. Slično je i kada je riječ o kompresoru.

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Isključivanjem vrućih izduvnih gasova, odmah nakon zaustavljanja automobila, prekida se dovod maziva u turbinu koja još uvijek radi u praznom hodu, usljed čega joj se temperatura brzo povećava, što uzrokuje sagorijevanje ulja, začepljenje čađi u uljnim kanalima i začepljenje ležajeva.

Nekoliko načina za hlađenje

Nakon duže vožnje velikom brzinom ili sportske vožnje, pričekajte barem 90 sekundi, držeći motor u praznom hodu, da bi se turbinsko kolo usporilo, a radna temperatura ulja smanjila na temperaturu motora prije gašenja.

Nakon vožnje na kraćim udaljenostima, npr. u dinamičnim gradskim sredinama, potrebno je približno 30 sekundi da se turbopunjač ohladi.

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Ako putujete auto-putem i svraćate do benzinske pumpe ili parkinga, dobro je usporiti na oko 1-2 kilometra ranije. Tako da motor radi pri maloj brzini, pod malim opterećenjem, ali je ulje u cirkulaciji.

Nakon vožnje i zaustavljanja automobila, više nije potrebno dugo hlađenje motora. Savjet je da vozilo tada parkirate, otkopčate sigurnosne pojaseve, uzmete sve što vam je potrebno i tek tada ugasite motor, neposredno prije napuštanja automobila.

Obično je to dovoljno vrijeme da se motor ohladi.

Produžavate vijek turbopunjača

Neopreznost u vezi sa radom motora, posebno onih opremljenih turbopunjačem, povećava rizik od skupih kvarova nakon nekoliko desetina hiljada prevezenih kilometara.

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Pod pretpostavkom da bi vijek trajanja turbopunjača, u optimalnim uslovima trebalo da bude oko 300 hiljada kilometara, pažljivim postupanjem, radni vijek motora (turbopunjača ili kompresora) se može produžiti za oko 100 hiljada kilometara.

Na kraju, potrebno je napomenuti da u nekim, posebno sportskim automobilima, postoji mogućnost hlađenja turbine sistemom podmazivanja, čak i nakon isključivanja motora.

(B92)