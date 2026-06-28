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Stižu nova pravila za vozače: EU uvodi kamere i "crne kutije" u automobile

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 11:52

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Od jula stupaju na snagu izmjene u okviru GSR II regulative, koje za sve novoregistrovane automobile u Evropskoj uniji donose obaveznu sigurnosnu opremu.

Nova pravila uvode sve veći broj elektronskih sistema koji nadziru vozača i povećavaju nivo bezbjednosti, ali istovremeno podižu i troškove vlasništva nad novim vozilima. Među ključnim novim uređajima koji postaju obavezni nalaze se infracrvene kamere koje prate oči i pažnju vozača, kao i tzv. „crna kutija“, uređaj koji bilježi važne podatke o vožnji poput brzine, kočenja i položaja volana.

Sistem za kontrolu vozača može reagovati prilično strogo. Ako vozač duže vrijeme skrene pogled sa puta (oko šest sekundi), automobil prvo izdaje zvučno upozorenje, a ukoliko se ono ignoriše, može aktivirati svjetlosnu signalizaciju i čak započeti automatsko usporavanje vozila.

Kritičari upozoravaju da bi stalna upozorenja i „digitalni nadzor“ mogli dodatno opteretiti vozače i učiniti vožnju stresnijom. Pored toga, uređaj poznat kao „crna kutija“ postaje obavezan dio nove opreme u automobilima.

Za razliku od aviona, ne snima zvuk u kabini, ali kontinuirano prati telemetrijske podatke kao što su brzina, sila kočenja i ugao volana.

U slučaju saobraćajne nezgode, podaci iz posljednjih sekundi prije udara se zaključavaju i koriste ih policija i osiguravajuća društva za utvrđivanje okolnosti i odgovornosti.

U paket obavezne opreme ulaze i sistemi kao što su autonomno kočenje sa detekcijom pješaka, sistem koji automatski pali svjetla za opasnost kada se naglo pritisne kočnica, kao i alko-blokade koje bi u budućnosti mogle da spriječe pokretanje vozila.

Sve ove izmjene donose i više troškove kupovine i održavanja novih automobila. Popravke postaju skuplje zbog osjetljivih senzora, kamera i potrebe za kalibracijom sistema, pa čak i manji udarci ili zamena vetrobranskog stakla mogu značiti znatno veći trošak nego ranije.

Zbog toga se očekuje da bi stariji automobili, bez složenih elektronskih sistema i stalnog nadzora, mogli postati sve privlačniji dijelu vozača koji traže jednostavniju i jeftiniju alternativu modernim vozilima. Sve veći broj asistencijskih sistema u novim automobilima mogao bi dodatno povećati potražnju na tržištu polovnih vozila, piše Kamatica.

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Tagovi :

GSR II

Automobil

Evropska unija

crna kutija

Saobraćajna nezgoda

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