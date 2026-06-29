Ljetovanje na Jadranu ne mora biti papreno: Doručak 4, apartman 20 evra

Kao i svake sezone glavna tema je cijena ljetovanja. Ipak, ono na Jadranu ne mora da bude papreno, jer su mediji pronašli mjesto gdje je doručak 4, a apartman 20 evra.

Uprkos porastu turističke potražnje, ponuda smještaja i ugostiteljskih usluga u Sutomoru i dalje ostaje u okviru pristupačnijeg cjenovnog ranga.

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Ove sezone Sutomore je iznenadilo mnoge posjetioce cijenama, ali pozitivno.

One su, prema aktuelnim cjenovnicima, niže od očekivanih za primorje u regionu.

Smještaj već od 20 evra

Prema dostupnim podacima, apartmani u Sutomoru mogu se naći već od 20 evra po noćenju, što ovu destinaciju svrstava među povoljnije opcije na crnogorskom primorju.

Cijene variraju u zavisnosti od lokacije, blizine plaže i opremljenosti smještaja, ali i dalje ostaju konkurentne u odnosu na druge popularne destinacije u regionu.

Kafa evro i po, doručak 4

Ni svakodnevni troškovi nisu značajno viši.

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Kafa u ugostiteljskim objektima košta oko 1,5 evra, dok se doručak može naći već od 4 evra, što dodatno doprinosi utisku pristupačne destinacije za ljetovanje.

Ugostitelji ističu da nastoje da zadrže balans između cijena i turističkog prometa, kako bi privukli što veći broj gostiju tokom sezone.

Na plažama Sutomora cijene zakupa ležaljki kreću se od 10 do 15 evra, u zavisnosti od lokacije i dodatnih usluga koje plažni barovi nude. U poređenju sa nekim drugim primorskim mjestima, ova cijena se i dalje smatra relativno pristupačnom za vrhunac sezone.

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Uzimajući u obzir cijene smještaja, hrane i usluga na plaži, Sutomore se ove sezone nameće kao jedna od povoljnijih turističkih destinacija u regionu, piše "B92".

Iako cijene variraju u zavisnosti od termina i lokacije, ukupni troškovi ljetovanja i dalje ostaju niži u poređenju sa mnogim drugim mjestima na Jadranu, što ovu destinaciju čini atraktivnom za turiste koji traže balans između cijene i kvaliteta odmora.