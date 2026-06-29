Logo

Ljetovanje na Jadranu ne mora biti papreno: Doručak 4, apartman 20 evra

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 16:47

Komentari:

0
Сутоморе
Foto: Screenshot / YouTube

Kao i svake sezone glavna tema je cijena ljetovanja. Ipak, ono na Jadranu ne mora da bude papreno, jer su mediji pronašli mjesto gdje je doručak 4, a apartman 20 evra.

Uprkos porastu turističke potražnje, ponuda smještaja i ugostiteljskih usluga u Sutomoru i dalje ostaje u okviru pristupačnijeg cjenovnog ranga.

Еври

Zanimljivosti

Novac stiže za četiri znaka do 4. jula

Ove sezone Sutomore je iznenadilo mnoge posjetioce cijenama, ali pozitivno.

One su, prema aktuelnim cjenovnicima, niže od očekivanih za primorje u regionu.

Smještaj već od 20 evra

Prema dostupnim podacima, apartmani u Sutomoru mogu se naći već od 20 evra po noćenju, što ovu destinaciju svrstava među povoljnije opcije na crnogorskom primorju.

Cijene variraju u zavisnosti od lokacije, blizine plaže i opremljenosti smještaja, ali i dalje ostaju konkurentne u odnosu na druge popularne destinacije u regionu.

Kafa evro i po, doručak 4

Ni svakodnevni troškovi nisu značajno viši.

Данка Илић

Srbija

Pred Apelacionim sudom predmet protiv optuženih za ubistvo Danke Ilić: Evo o čemu se sada radi

Kafa u ugostiteljskim objektima košta oko 1,5 evra, dok se doručak može naći već od 4 evra, što dodatno doprinosi utisku pristupačne destinacije za ljetovanje.

Ugostitelji ističu da nastoje da zadrže balans između cijena i turističkog prometa, kako bi privukli što veći broj gostiju tokom sezone.

Na plažama Sutomora cijene zakupa ležaljki kreću se od 10 do 15 evra, u zavisnosti od lokacije i dodatnih usluga koje plažni barovi nude. U poređenju sa nekim drugim primorskim mjestima, ova cijena se i dalje smatra relativno pristupačnom za vrhunac sezone.

Најновија вијест

Srbija

Neizmjerna tuga: Preminuo dječak kojeg je djed pregazio

Uzimajući u obzir cijene smještaja, hrane i usluga na plaži, Sutomore se ove sezone nameće kao jedna od povoljnijih turističkih destinacija u regionu, piše "B92".

Iako cijene variraju u zavisnosti od termina i lokacije, ukupni troškovi ljetovanja i dalje ostaju niži u poređenju sa mnogim drugim mjestima na Jadranu, što ovu destinaciju čini atraktivnom za turiste koji traže balans između cijene i kvaliteta odmora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljetovanje

Sutomore

Cijene

Cijene ljetovanja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион

Ekonomija

Zašto avionske karte ostaju skupe uprkos padu cijena goriva?

6 h

0
Супербогати имају новог фаворита у Европи: Тржиште луксузних некретнина цвјета, привлачи их и клима

Ekonomija

Superbogati imaju novog favorita u Evropi: Tržište luksuznih nekretnina cvjeta, privlači ih i klima

8 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

9 h

0
Нема предаха на берзи: Расте цијена нафте

Ekonomija

Nema predaha na berzi: Raste cijena nafte

12 h

0

  • Najnovije

20

30

Cilj Bećirovićevog nasilja u Predsjedništvu je otimanje srpskog nacionalnog nasljeđa

20

21

Melina otkrila zašto više ne dolazi u BiH

20

05

Građani se kupaju na vlastitu odgovornost: Na Vrbasu bezbjedne samo tri plaže

20

04

Prelazio most, pa pao sa visine od 8 metara: Muškarac zadobio teške povrede

19

50

Banjalučka prigradska naselja i dalje bez vode - nadležni obećali rješenje u avgustu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima