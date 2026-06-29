Srpska i Crna Gora zajedničkim inicijativama razvijaju regionalni turizam

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac sastao se danas, 29. juna 2026. godine, u Trebinju sa ministarkom turizma Crne Gore Simonidom Kordić sa kojom je razgovarao o uspostavljanju čvršće saradnje, unapređenju postojećih odnosa i zajedničkim inicijativama u oblasti turizma.

Sagovornici su istakli da je Trebinje, kao jedan od vodećih turističkih centara u regionu i grad koji prirodno povezuje Republiku Srpsku i Crnu Goru, idealan domaćin za početak ove značajne saradnje. Tokom sastanka istaknuto je da postoji veliki prostor za kreiranje zajedničkih turističkih proizvoda koji bi objedinili prirodne ljepote, nacionalne parkove, planinski, avanturistički, seoski i banjski turizam Republike Srpske sa primorskom, kulturnom i velnes ponudom Crne Gore, s ciljem privlačenja kako domaćih, tako i stranih turista sa udaljenih tržišta.

"Regionalno povezivanje i zajednički nastup na trećim tržištima od ključnog su značaja za razvoj turizma u ovom dijelu Evrope. Republika Srpska i Crna Gora imaju raznovrsnu turističku ponudu koja zajedničkim nastupom može postati daleko konkurentnija na globalnom tržištu. Zato ću u narednom periodu inicirati sastanak nadležnih ministara turizma zemalja regiona kako bismo usaglasili aktivnosti i pokrenuli zajedničku promociju regiona kao jedinstvene turističke destinacije", izjavio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

"Crna Gora i Republika Srpska imaju ne samo tradicionalno bliske odnose, već i zajedničke ekonomske interese u sektoru turizma. Veliki broj građana Republike Srpske naši su tradicionalni i dragi gosti, kao što su i građani Crne Gore česti posjetioci Trebinja i drugih destinacija u Republici Srpskoj. Naš cilj je da olakšamo kretanje turista, unaprijedimo infrastrukturu i kroz zajedničke projekte ponudimo region kao jedinstven prostor na globalnom turističkom tržištu. Kao predsjedavajuća Komisije za Evropu pri UN Turizmu, već smo pokrenuli aktivnosti usmjerene na jačanje regionalne saradnje. Vjerujem da će Republika Srpska biti važan partner u tim inicijativama i da zajedničkim djelovanjem možemo dodatno unaprijediti turističku prepoznatljivost cijelog regiona", izjavila je nakon sastanka ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu intenzivira saradnja kroz razmjenu iskustava u oblasti zakonske regulative, zajedničko učešće na međunarodnim sajmovima turizma, kao i kroz druge promotivne aktivnosti na trećim tržištima.

Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.