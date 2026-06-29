Minić: Najljepša vijest je da imamo više prvačića nego lani

Predsjednik Vlade Republike Srpske istakao je danas da je najljepša vijest koju je čuo u ovoj godini da je u osnovne škole u Republici Srpskoj upisano više prvačića nego lani.

"Imamo više prvačića nego lani - to je najljepša vijest koju sam čuo u ovoj godini! Bože zdravlja i sljedeće da nas bude više", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

“Imamo više prvačića nego lani” - to je najljepša vijest koju sam čuo u ovoj godini!

Bože zdravlja i sljedeće da nas bude više. — Savo Minić (@minic_savo) June 29, 2026

Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, do 8. juna za upis u prvi razred osnovnih škola za 2026/2027. godinu prijavljeno je 8.965 djece.