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Minić: Najljepša vijest je da imamo više prvačića nego lani

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 14:33

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske istakao je danas da je najljepša vijest koju je čuo u ovoj godini da je u osnovne škole u Republici Srpskoj upisano više prvačića nego lani.

"Imamo više prvačića nego lani - to je najljepša vijest koju sam čuo u ovoj godini! Bože zdravlja i sljedeće da nas bude više", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, do 8. juna za upis u prvi razred osnovnih škola za 2026/2027. godinu prijavljeno je 8.965 djece.

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Tagovi :

Savo Minić

prvačići

Republika Srpska

upis u školu

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