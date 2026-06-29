Minić: Najljepša vijest je da imamo više prvačića nego lani

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske istakao je danas da je najljepša vijest koju je čuo u ovoj godini da je u osnovne škole u Republici Srpskoj upisano više prvačića nego lani.
"Imamo više prvačića nego lani - to je najljepša vijest koju sam čuo u ovoj godini! Bože zdravlja i sljedeće da nas bude više", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".
“Imamo više prvačića nego lani” - to je najljepša vijest koju sam čuo u ovoj godini!— Savo Minić (@minic_savo) June 29, 2026
Bože zdravlja i sljedeće da nas bude više.
Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, do 8. juna za upis u prvi razred osnovnih škola za 2026/2027. godinu prijavljeno je 8.965 djece.
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