Pedagoški asistent I.O. iz Bogojeva pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora nakon što je Apelacioni sud u Novom Sudu pooštrio kaznu zbog nedozvoljenih polnih radnji prema djeci predškolske ustanove i d‌ječije pornografije.

Sud je preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Somboru kojom je I.O. bio osuđen na kaznu zatvora od 18 godina i tri meseca i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, prenosi Tan‌jug.

Prvostepenom presudom I.O. bio je osuđen za 29 krivičnih dijela nedozvoljene polne radnje prema d‌jeci predškolske ustanove i jednog krivičnog d‌jela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

I.O. je ova krivična d‌jela činio u kontinuitetu od ljeta 2022. godine do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih, odnosno d‌jece koja su pohađala predškolsku ustanovu.

Sve je otkriveno kada je četvorogodišnji d‌ječak prijavio roditeljima da ga je nagog fotografisao I. O, nakon čega su oni odlučili da provjere o čemu se radi.

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Kada je psiholog potvrdio vjerodostojnost iskaza mališana, ovaj "vaspitač" je priveden, a ubrzo su u njegovom telefonu pronađene fotografije nage d‌jece iz vrtića.