Dijete stradalo u nezgodi kod Paraćina: Crni bilans - sedam mrtvih za sedam dana

Autor:ATV redakcija
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U Srbiji je tokom prethodne nedjelje zabilježen crni bilans na putevima. Dogodilo se 658 saobraćajnih nezgoda, život je izgubilo sedam osoba, od kojih je i jedno dijete.
U čak 658 saobraćajnih nezgoda, život je izgubilo sedam osoba, dok je čak 365 lica zadobilo povrede, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije.
Kako piše Telegraf, najtragičniji događaj dogodio se u subotu u ranim jutarnjim časovima na auto-putu Beograd – Niš, na teritoriji opštine Paraćin. U teškoj nesreći u smjeru ka Nišu, život je izgubilo dijete koje se nalazilo u vozilu u svojstvu putnika.
Iz Saobraćajne policije podsjećaju da je ljetnja turistička sezona u punom jeku, što sa sobom nosi specifične rizike na putevima:
Apel vozačima: Brzina i nebezbjedno preticanje su ključni faktori rizika. Izbjegavajte nepotrebna preticanja i prilagodite brzinu uslovima na putu, jer to značajno utiče na smanjenje rizika od nezgoda i težinu posljedica.
Uprava saobraćajne policije posebno naglašava važnost zaštite najmlađih putnika i podseća na zakonske obaveze:
"Budite obazriviji vozači kada je u vozilu dijete. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbjedni učesnici u saobraćaju", zaključuje se u saopštenju.
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