Dijete stradalo u nezgodi kod Paraćina: Crni bilans - sedam mrtvih za sedam dana

U Srbiji je tokom prethodne nedjelje zabilježen crni bilans na putevima. Dogodilo se 658 saobraćajnih nezgoda, život je izgubilo sedam osoba, od kojih je i jedno dijete.

U čak 658 saobraćajnih nezgoda, život je izgubilo sedam osoba, dok je čak 365 lica zadobilo povrede, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije.

Kako piše Telegraf, najtragičniji događaj dogodio se u subotu u ranim jutarnjim časovima na auto-putu Beograd – Niš, na teritoriji opštine Paraćin. U teškoj nesreći u smjeru ka Nišu, život je izgubilo dijete koje se nalazilo u vozilu u svojstvu putnika.

Ljetnja sezona nosi skrivene opasnosti

Iz Saobraćajne policije podsjećaju da je ljetnja turistička sezona u punom jeku, što sa sobom nosi specifične rizike na putevima:

Veći protok vozila i pojačan tranzitni saobraćaj kroz zemlju Srbiju



Hroničan umor kod vozača, koji je izražen prevashodno u ranim jutarnjim časovima



Veće prisustvo djece u vozilima zbog godišnjih odmora i putovanja

Apel vozačima: Brzina i nebezbjedno preticanje su ključni faktori rizika. Izbjegavajte nepotrebna preticanja i prilagodite brzinu uslovima na putu, jer to značajno utiče na smanjenje rizika od nezgoda i težinu posljedica.

Kako pravilno i bezbjedno prevoziti djecu?

Uprava saobraćajne policije posebno naglašava važnost zaštite najmlađih putnika i podseća na zakonske obaveze:

Djeca se moraju prevoziti isključivo u bezbjednosnim sjedištima ili na posebnim podmetačima (busterima)



Oprema mora biti u skladu sa visinom i težinom djeteta



Sjedišta moraju biti postavljena tačno na način koji je predvideo proizvođač vozila

"Budite obazriviji vozači kada je u vozilu dijete. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbjedni učesnici u saobraćaju", zaključuje se u saopštenju.

(Telegraf.rs)