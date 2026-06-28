Dodik, Vučić i Cvijanović u posjeti Manastiru Ravanica

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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su Manastir Ravanicu kod Ćuprije.

U posjeti manastiru je i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, kao i crnogorski političar Milan Knežević. Prilikom boravka u manastiru visoke zvanice su upoznate sa istorijatom ove bogomolje. Srna

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