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Dodik, Vučić i Cvijanović u posjeti Manastiru Ravanica

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 15:21

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Вучић и Додик Раваница посјета
Foto: Tanjug/Jadranka Ilić/bs

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su Manastir Ravanicu kod Ćuprije.

U posjeti manastiru je i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, kao i crnogorski političar Milan Knežević.

Prilikom boravka u manastiru visoke zvanice su upoznate sa istorijatom ove bogomolje.

Srna

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Željka Cvijanović

Manastir Ravanica

Patrijarh Porfirije

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