Dodik, Vučić i Cvijanović u posjeti Manastiru Ravanica

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su Manastir Ravanicu kod Ćuprije.
U posjeti manastiru je i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, kao i crnogorski političar Milan Knežević.
Prilikom boravka u manastiru visoke zvanice su upoznate sa istorijatom ove bogomolje.
Srna
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