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Dodik: Srpski narod može biti zadovoljan sa opremljenošću i borbenom gotovošću Vojske Srbije

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 11:35

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Додик: Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Srpski narod može biti zadovoljan sa opremljenošću i borbenom gotovošću Vojske Srbije, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon prikaza novih modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

"Danas je ovo ozbiljna ne samo regionalna vojna sila, jedna je od najjačih odbrambenih sila koja se može uporediti sa drugim zemljama", rekao je Dodik.

Додик Вучић

Srbija

Vučić i Dodik na prikazu modernih sredstava i sistema Vojske Srbije u Batajnici

On je istakao da treba imati u vidu da je potrebno više, ali da je u posljednje vrijeme impresivno podignuta sposobnost Vojska, koja je prije 10, 15 godina bila u veoma zapuštenom stanju.

Dodik je naveo da je veoma zadovoljan onim što je tu naučio i vidio, te je čestitao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, načelniku Generalštaba, svim vojnicima i oficirima.

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Milorad Dodik

Vojska Srbije

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